La iglesia de la Congregación

Estamos en el barrio de la Xerea, situado al este de lo que fue la antigua Valentia romana y construido junto a la pared Este ... del circo romano, en el lugar donde se situaba la Puerta de Bab Al Xerea (La Xerea. Puerta de la ley) de la muralla musulmana. El barrio de la Xerea se desarrolló durante la Edad Media y bajo sus casas, algunas palaciegas, y sus calles estrechas, duermen las ruinas del circo romano y algunos tramos de la muralla musulmana. Un barrio tranquilo en el que resulta un placer perderse entre sus calles que huelen a historia y respiran el aire lleno de aromas muy lejanos que, a poco que seamos sensibles para ello, nos trasladarán a la Edad Media.

Si nos situamos frente a la calle Comedias, en la Plaza de San Vicente, plaza recoleta con una bonita fuente en el centro adornada con surtidores en forma de cisne, que los valencianos se empeñan en llamar «patitos», y, rodeados de naranjos, podemos ver la magnífica fachada de la Iglesia de Santo Tomás Apóstol y San Felipe Neri, también llamada Iglesia de la Congregación. porque fue levantada para ser la Iglesia del Oratorio de San Felipe Neri que junto a ella tenía su convento. En 1835, tras la desamortización, los monjes abandonaron el convento que tiempo después fue destruido quedando en pie solo la Iglesia que en un principio fue utilizada como almacén. Sobre el solar que dejó el convento, el Coronel Montesinos construyó tres casas que después fueron unidas dando cuerpo al Palacio del Conde de Montornés.

Entre los años 1725 y 1736 se construyó la Iglesia según los planos atribuidos al monje arquitecto Tomás Vicente Tosca, autor también del más riguroso plano histórico de la ciudad de Valencia. Habiéndose declarado en ruina en el año 1837, el templo de la Parroquia de Santo Tomás, en la calle Avellanas, la titularidad de esta se unió a la de la Congregación tomando desde entonces el nombre que tiene en la actualidad, Parroquia de Santo Tomás Apóstol y San Felipe Neri.

La Iglesia, inspirada en la del «Gesu» de Roma, tiene una espléndida fachada de ladrillo rojo obra del fraile arquitecto Padre Tosca, respondiendo al llamado «orden compuesto» ya que en ella pueden verse pilastras de los órdenes dórico, jónico y corintio. Sobre la fachada barroca hay toda una serie de motivos ornamentales, destacando en el centro un gran medallón con un altorrelieve atribuido a Ignacio Vergara que muestra la aparición de la Virgen a San Felipe Neri. Sobre el frontón curvo hay dos imágenes femeninas que representan a la Virginidad, con las flores de la pureza, y a la Oración, que sujeta el incensario del culto divino. Sobre el dintel campea el escudo de la corona de los Austria de Felipe V.

San Gregorio, San Jerónimo, Santo Tomás Apóstol, San Esteban, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, San Francisco de Sales y San Carlos Borromeo completan los santos que adornan la fachada.

Penetrando en el templo se observa su planta de cruz latina. Sobre el amplio crucero se alza una gran cúpula de forma circular rematada por un copulín y una linterna y en su exterior está recubierta de tejas azules, frecuente en las iglesias valencianas, que le confieren una atractiva belleza.

La Iglesia dispone de una torre campanario cuyas campanas originales desaparecieron durante la Guerra Civil y las actuales, aunque antiguas, fueron colocadas al finalizar la contienda. En la fachada destaca un inusual reloj -no hay otro igual en Valencia- que data de 1732 atribuido, equivocadamente, al padre Tosca porque había fallecido años antes.

En su interior, en el Altar Mayor, puede contemplarse un retablo de madera en su color natural, también utilizada en algunas de las capillas. Numerosos lienzos de Espinosa, José Vergara, Vicente Lopez y Juan de Juanes están repartidos entre la Iglesia y la sacristía.

En la Capilla del Santísimo está enterrada la mártir valenciana Mª Luisa Frías Cañizares, martirizada y asesinada por el Frente Popular el 6 de diciembre de 1936.

La iglesia, declarada en 1982 Monumento Histórico Artístico Nacional, es objeto de admiración para todos, valencianos y turistas que visitan nuestra ciudad que, cuando llegan a la plaza de San Vicente, una y otra vez disparan sus objetivos hacia la fachada que de manera tan brillante diseñó el Padre Tosca y ha llegado hasta nosotros como un ejemplo de lo que debe ser respetado y mantenido en el tiempo por encima de cualquier contienda o ideología, sea del signo que sea. La Iglesia de Santo Tomás y San Felipe Neri es historia, es arte y nos pertenece a todos.