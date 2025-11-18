Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

PERE LÓPEZ

La iglesia de la Congregación

La parroquia de Santo Tomás y San Felipe Neri tiene una espléndida fachada de ladrillo rojo, obra del fraile arquitecto Padre Tosca

MERCEDES CASQUERO DE LA CRUZMÉDICO Y ESCRITORA

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:45

Comenta

Estamos en el barrio de la Xerea, situado al este de lo que fue la antigua Valentia romana y construido junto a la pared Este ... del circo romano, en el lugar donde se situaba la Puerta de Bab Al Xerea (La Xerea. Puerta de la ley) de la muralla musulmana. El barrio de la Xerea se desarrolló durante la Edad Media y bajo sus casas, algunas palaciegas, y sus calles estrechas, duermen las ruinas del circo romano y algunos tramos de la muralla musulmana. Un barrio tranquilo en el que resulta un placer perderse entre sus calles que huelen a historia y respiran el aire lleno de aromas muy lejanos que, a poco que seamos sensibles para ello, nos trasladarán a la Edad Media.

La iglesia de la Congregación