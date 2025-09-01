Palestina en la ONU

Al contrario que los Estados, sujetos de base territorial, una organización internacional (OI) no tiene territorio. Opera funcionalmente gracias al espacio cedido por el denominado « ... Estado de sede», esto es el Estado anfitrión que acoge la sede permanente o una oficina importante de la organización, otorgándole un estatuto jurídico especial para que pueda llevar a cabo sus funciones de manera autónoma. Esta relación se rige por un acuerdo de sede que establece el marco legal de la organización en el territorio del Estado anfitrión, precisando privilegios, inmunidades y exenciones para la organización y su personal.

Los acuerdos de sede constituyen así, junto con su tratado constitutivo, la base jurídica fundamental para la existencia misma de una OI. Se establece mediante ese acuerdo una peculiar relación triangular entre la propia organización, el Estado de sede en cuyo territorio opera, y todos y cada uno de los Estados miembros de esa organización. A éstos, dependiendo de cada organización, se unen también Estados u organizaciones con estatuto de observador. En el caso de la ONU, es el caso de la Santa Sede o Palestina, que tienen estatus de «Estado observador permanente» (desde 1964 y 2012, respectivamente). Ello les permite participar en la Asamblea General (AG) y otros órganos de la ONU, aunque sin derecho a voto en la votación de proyectos de resolución. En mayo de 2024, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que concedió a Palestina derechos ampliados, aumentando su peso diplomático sin otorgarle la plena membresía.

El 9 de septiembre de 2025 la AG comenzará su 80º periodo de sesiones ordinario, pero la administración Trump ha revocado los visados de los representantes de Palestina con el propósito de impedirles participar en la AG. Esta decisión constituye una violación manifiesta del Acuerdo de Sede de 1947 entre la ONU y los EEUU, cuya sección 11 establece la obligación de «no obstaculizar» la llegada de las personas invitadas a participar en las sesiones de las Naciones Unidas, imponiendo asimismo el deber de conceder los visados necesarios «a la mayor brevedad posible» (sección 13), y ello «sean cuales fueren las relaciones existentes entre los Gobiernos de que dependan las personas a que se refiere dicha sección y el Gobierno de los Estados Unidos de América» (sección 12)

No es la primera vez. En 1988, el Congreso estadounidense había adoptado una legislación «antiterrorista» que implicaba el cierre de las oficinas de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Nueva York y la imposibilidad de que sus representantes participaran en los trabajos de la ONU, a pesar de la condición de observador reconocida entonces a la OLP. La ONU protestó contra la adopción de dicha ley, considerándola una violación del Acuerdo de Sede y solicitando que la cuestión fuese resuelta mediante el procedimiento de arbitraje previsto en la sección 21(a) del Acuerdo. Ante la negativa de los EEUU a someterse a dicho arbitraje, la Corte Internacional de Justicia fue requerida por la AG para emitir una opinión consultiva, con el fin de determinar si el procedimiento arbitral era o no jurídicamente vinculante para los EEUU.

En su decisión de abril de 1988, la Corte señaló que la misión de la OLP en Nueva York se encontraba efectivamente amparada por el Acuerdo de Sede, lo cual implicaba que la ONU tenía derecho a exigir que la controversia fuese resuelta a través del mecanismo de arbitraje previsto en el Acuerdo. Finalmente, la cuestión se resolvió por una decisión de un juez nacional estadounidense, que estableció que la legislación antiterrorista no podía prevalecer sobre las obligaciones internacionales asumidas por los EEUU en virtud del Acuerdo de Sede.

El paralelismo con la situación actual es evidente. Hoy, Palestina cuenta con el estatuto reforzado de «Estado observador» en la ONU. El intento estadounidense de distinguir entre funcionarios de la misión permanente y aquellos que viajan específicamente para asistir a la AG (entre ellos el presidente Abbas) carece de sustento en el texto del Acuerdo de Sede. La obligación de conceder visados es clara y no admite excepciones de conveniencia política.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la negativa de los Estados Unidos constituye una evidente violación del Acuerdo de Sede de 1947 así como una intromisión en la independencia funcional de la ONU, cuyo correcto funcionamiento exige la plena autonomía respecto de los intereses nacionales del Estado sede. Desde un punto de vista político, no sorprende (aunque sigue indignando) el desprecio absoluto del orden y del sistema jurídico internacional por parte de la actual administración estadounidense.