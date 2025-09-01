Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AFP

Palestina en la ONU

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la negativa de los Estados Unidos constituye una evidente violación del Acuerdo de Sede de 1947

MARIANO J. AZNAR, CATEDRÁTICO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, UNIVERSITAT JAUME I

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:51

Al contrario que los Estados, sujetos de base territorial, una organización internacional (OI) no tiene territorio. Opera funcionalmente gracias al espacio cedido por el denominado « ... Estado de sede», esto es el Estado anfitrión que acoge la sede permanente o una oficina importante de la organización, otorgándole un estatuto jurídico especial para que pueda llevar a cabo sus funciones de manera autónoma. Esta relación se rige por un acuerdo de sede que establece el marco legal de la organización en el territorio del Estado anfitrión, precisando privilegios, inmunidades y exenciones para la organización y su personal.

