REUTERS/AMIR COHEN

Justicia o paz en Palestina

¿Limpia lo ocurrido o sólo pretende limpiar las calles de una nueva Riviera en el Mediterráneo oriental, a mayor gloria (y dividendos) de Trump y sus compañeros de viaje?

MARIANO J. AZNARCATEDRÁTICO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, UNIVERSITAT JAUME I

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:48

En la filosofía clásica -desde Platón hasta Tomás de Aquino- la paz era concebida como fruto de la justicia, sin contraposición entre ambas. Fue en ... la modernidad, con autores como Hobbes y Kant, cuando comenzó a perfilarse una tensión entre el orden o la estabilidad (paz) y los ideales morales (justicia). La formulación explícita de la dicotomía paz-justicia surge en el siglo XX, en el ámbito de la «justicia transicional», al enfrentarse la comunidad internacional al dilema entre perseguir los crímenes graves o favorecer la reconciliación social tras los conflictos armados. Hoy estamos en ello cuando, ante el «plan de paz» auspiciado por Trump en Gaza, nos seguimos preguntando: ¿y habrá paz para los malvados?

