Yo (me) acuso

Estoy convencido que un pastor de vacas en sus pastos del sur de Alemania en 1943 no era realmente consciente de lo que su Estado ( ... el del terror nazi) estaba llevando a cabo con la denominada 'solución final' decidida en Wannsee en enero de 1942. Estoy igualmente convencido que cualquier persona medianamente inteligente sabe perfectamente lo que el Estado de Israel (el del terror sionista) está cometiendo en Palestina: un genocidio, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad desde su fundación en 1948. Es más: ese ser medianamente inteligente puede, si quiere y sus entrañas aguantan, asistir a las matanzas en directo desde la palma de su mano, con imágenes, testimonios e informes validados por fuentes muy fiables; y ello a pesar del ejército de 'boots' sionistas que, desde cualquier parte del planeta, intentan saturar las redes con información exculpatoria de la criminal actuación de Israel.

Incluso personajes conocidos en nuestra prensa, situados en trincheras ideológicamente diferentes (como Salvador Sostres o Pilar Rahola, por poner dos vergonzosos ejemplos recientes) se han unido en defender lo indefendible: que Israel, masacrando a más de 60.000 seres humanos, está ejerciendo su derecho a la legítima defensa por el execrable atentado terrorista del 7 de octubre de 2023. A todos esos tarados morales, que sólo recuerdan el terrible holocausto nazi contra el pueblo judío para justificar cualquier maldad cometida o que pueda cometer ese pueblo y su Estado contra el resto de la humanidad, el peor círculo del infierno les está reservado.

Pero no me preocupan ahora esos miserables. La justicia no es sólo una sentencia. Es un proceso, a veces muy largo, en el que todo queda registrado para la posteridad. La memoria, en este caso no distorsionada por los hechos, como muchas veces ocurre, permanecerá porque todo está grabado y documentado. Y antes o después los criminales irán a la cárcel o al infierno. Seguramente visitarán ambos lugares en larga condena.

No. Ahora me preocupa la inacción o el mirar a otro lado de muchos, demasiados, que no queremos, podemos o sabemos levantar la voz y convencer, serena pero firmemente, a nuestros dirigentes para que aíslen a Israel y sus secuaces con todo tipo de medidas posibles: políticas (suspendiendo, si no terminando las relaciones diplomáticas), jurídicas (acudiendo a todas las instancias judiciales, nacionales e internacionales, para llevar a los criminales ante la justicia, así como no entorpecer la labor de esos tribunales), económicas (terminando cualquier relación comercial con Israel y sus compañías), militar (finiquitando todo acuerdo en materia de defensa e inteligencia) y social (acabando con la participación de Israel en cualquier agenda musical, deportiva, cultural, científica o de cualquier otro tipo).

Ya sé lo que debe usted de estar pensando: pagarán justos por pecadores. Ciertamente. Pero esos justos son los únicos que pueden frenar a los criminales en el gobierno, parlamento y judicatura israelí. Lo que no hicieron contra los nazis en Alemania (y aún pecan por ello), deben hacerlo ahora contra los sionistas de sus instituciones.

Sé también del apoyo incondicional que la administración Trump presta a Israel, secuestrada como está, como toda la clase política en EE UU, por el lobby sionista. También sé de los acuerdos estratégicos que Israel ha tejido con nuestros vecinos más inmediatos tras los Acuerdos de Abraham de 2020: en el caso de España, la distorsión marroquí se nutre de 'inteligencia' y armas israelitas y estadounidenses.

A todo ello se tendrían que enfrentar España y Europa (ya no digo la UE, enana política otra vez). Una Europa vergonzosamente callada por la mediocridad moral de Alemania, atenazada aún por sus pecados de la IIGM que no le permiten reaccionar ante el genocidio palestino por parte de aquéllos a los que avergonzaron, expulsaron y masacraron durante siglo pasado. Hasta Inglaterra, causante primero del artificio político del Israel (declaración Balfour, mandato británico en Palestina, o desprecio del Libro Blanco de 1939), está reconsiderando su posición tras años de largo y cómplice silencio (con la BBC dejando de ser el referente periodístico que una vez fue).

Termino. Dante, guiado por Virgilio en su camino hacia el Infierno, se encontró con un grupo de almas (los 'ignavi' del Canto III) que, en vida, optaron por la neutralidad en un momento de crucial decisión moral. En ese tramo, Virgilio le explica a Dante que estas almas no son admitidas ni en el cielo ni en el infierno, ya que no tomaron partido por ningún bando. Por ello, son consideradas aún peores que los pecadores más grandes del infierno, pues resultan aborrecibles tanto para Dios como para Satanás. Su castigo consiste en lamentar eternamente su destino como seres insignificantes, no reconocidos ni con gloria ni con maldición, que combaten sin descanso bajo el cielo, pero excluidos del infierno.

Esta maldición nos espera a todos los que no hicimos o dijimos nada.