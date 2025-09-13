Drones sobre la OTAN, trenes en Europa

Esta semana varios drones rusos violaron el espacio aéreo polaco, provocando daños de diversa consideración. No es la primera vez. Entre las reacciones encontramos cierto ... balbuceo ruso diciendo que no querían atacar Polonia, a Trump mascullando puerilmente sobre no se sabe qué en su red social, y a la UE, la OTAN y sus Estados miembros removiéndose en sus asientos. Polonia ha invocado el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte (TAN), según el cual «[l]as Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada». Esto es lo que ha ocurrido, y a la hora de escribir estas líneas aún no se ha tomado decisión alguna en respuesta al ataque, salvo la propia reacción de Polonia y varios aliados en el derribo de los drones, así como en la declaración de la alerta máxima por parte del gobierno de Varsovia.

Estos días se están repitiendo análisis de todo tipo sobre estos hechos: políticos, intentando comprender qué ha pretendido Rusia con este ataque (¿probar la reacción de la OTAN?); jurídicos, analizando la clara ilicitud del hecho al violarse varias reglas fundamentales del Derecho internacional (integridad territorial o prohibición del uso de la fuerza, entre otras); o históricos, recordando la encrucijada polaca en 1939 (con el bombardeo de Danzig y la posterior invasión soviético-alemana). Todos ellos seguro que arrojan perspectivas diversas sobre los hechos en su contexto y las posibles consecuencias de todo orden. ¿Se invocarán los artículos 5 del TAN y 42(7) del Tratado de la UE, que recogen el recurso a la legitima defensa ante un ataque armado de conformidad con la Carta de la ONU? No creo; y no lo creo por una razón peculiar que la gran novedad de la guerra de Ucrania nos ha traído: el uso masivo de vehículos no tripulados (los drones) para todo tipo de misiones, sean de reconocimiento, de guerra electrónica, de apoyo al fuego o de ataque mismo.

En estos casos recuerdo a menudo una escena de la magnífica película 'Trece días' en la que se recrean las jornadas de terrible tensión e incertidumbre de la crisis de los misiles; misiles que la Unión Soviética empezó a desplegar en Cuba en otoño de 1962. El presidente Kennedy autorizó el sobrevuelo de la isla por parte de aviones espía norteamericanos U2 para fotografiar y evidenciar tal despliegue ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero la escena que quiero recordar ahora es aquélla en la que Kevin Costner, encarnando a Kenny O'Donnell (asesor del círculo más cercano a JFK), llama por teléfono al piloto del U2 antes de despegar para decirle que «bajo ningún concepto puede ser derribado», pues ello supondría un acto de guerra y la respuesta militar automática e irremediable de los EEUU. En ello influía determinantemente que el U2 iba tripulado por un piloto, por un ciudadano estadounidense; y su muerte (o captura) generaría una crisis de enormes proporciones, no sólo contra Cuba sino contra la Unión Soviética. Posiblemente la tercera guerra mundial.

Hoy, salvo mínimas excepciones, esas misiones no las llevan a cabo vehículos tripulados. Con ello, la variable humana desaparece de la ecuación política en dos momentos de la misión: en primer lugar, a la hora de decidir su envío, los reparos son menores pues no se pone en riesgo la vida de ningún soldado, marino o aviador. En segundo lugar, en caso de derribo o captura, nadie muere o es hecho prisionero, con lo que la respuesta se adecua proporcionalmente al daño. Paradójica y cínicamente podríamos decir que es un modo más de «deshumanizar la guerra», pero también de replantear su momento y ejecución.

Es otra derivada más de la presencia de las nuevas tecnologías ante la batalla. Ahora los protagonistas son drones, vehículos camuflados electrónicamente, enjambres de elementos coordinados por la inteligencia artificial o explosivos miniaturizados en un teléfono móvil. Pero esta influencia no es nueva: la tecnología aplicada al despliegue y combate de fuerzas armadas ha sido siempre determinante a la hora de desencadenar una guerra.

Desde que un príncipe declaraba una guerra, podían pasar semanas, si no meses, hasta que comenzaban las primeras escaramuzas. La lentitud de las tropas, su logística y su efectivo despliegue daban tiempo a repensar la declaración de guerra o incluso a negociar su retirada. Todo esto cambió (como se vio en el absurdo comienzo de la Primera Guerra Mundial) con la aparición del ferrocarril: la avanzada tecnología del momento. En pocos días, lo que comenzó con una declaración de guerra del Impero Austrohúngaro al Reino de Serbia por el asesinato del Archiduque Francisco en Sarajevo, derivó en un mortífero enfrentamiento entre la Triple Alianza y la Triple Entente. Y todo ello, en gran medida, fue facilitado por el rápido transporte en tren de tropas que luego se masacraron, inmovilizadas, en las trincheras de media Europa. Innegablemente, guerra y tecnología van de la mano. Quien parece sobrar en la ecuación es la humanidad.

(Por cierto: la red ferroviaria europea, ¿está preparada para soportar el despliegue de nuestras tropas en caso de guerra con Rusia?)