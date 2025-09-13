Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Drones sobre la OTAN, trenes en Europa

La tecnología aplicada al despliegue y combate de fuerzas armadasha sido siempre determinante a la hora de desencadenar una guerra

Mariano J. Aznar, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Jaume I

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:27

Esta semana varios drones rusos violaron el espacio aéreo polaco, provocando daños de diversa consideración. No es la primera vez. Entre las reacciones encontramos cierto ... balbuceo ruso diciendo que no querían atacar Polonia, a Trump mascullando puerilmente sobre no se sabe qué en su red social, y a la UE, la OTAN y sus Estados miembros removiéndose en sus asientos. Polonia ha invocado el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte (TAN), según el cual «[l]as Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada». Esto es lo que ha ocurrido, y a la hora de escribir estas líneas aún no se ha tomado decisión alguna en respuesta al ataque, salvo la propia reacción de Polonia y varios aliados en el derribo de los drones, así como en la declaración de la alerta máxima por parte del gobierno de Varsovia.

