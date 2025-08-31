Els xiquets de Barbereta

Allí está el gran lienzo, en el Centre Cultural Villa Eugenia, de Godella. Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde que el cuadro ... fue premiado por el Ayuntamiento de la localidad; y permanece, como joya testimonial de una generación de niños que empezaban a descubrir las letras y los números, con alguna cantinela que reforzaba la memoria. Els xiquets miran con los ojos muy abiertos y los brazos cruzados, a la cámara que los captó una mañana luminosa después de que Barbereta estuviera dos horas ordenándolos e imponiendo silencio. Era la clásica maestra, medio madre, que también les sonaba los mocos y les consolaba si caían jugando.

José Serra Estellés, el autor del cuadro, revivió la panorámica después de décadas, pero quiso aportar alegría a esa escena tan nostálgicamente recordada y, sin dudarlo, los vistió con prendas de hoy, camisas, sueters y chaquetas de colores. Ocultó aquellos baberos de rayas, que unificaban en un tiempo gris. Resulta encantador imaginar a los críos (hoy hombres con nietos) tan repeinados, cuya expresión abarca desde el asombro al incipiente enfado, a la altanería o la conformidad impuesta. Mirarlos es recordar, en otra época, la foto junto a un globo terráqueo y el mapa de España como telón.

Barbereta recogía a los niños en aquel ambiente que olía a regaliz, a puro moro, y donde las voces se acallaban tras unas palmadas y el principio de una tabla de sumar: dos y dos, cuatro; y dos, seis; y dos, ocho. Evocaciones que se realzan y vibran como si todo se hubiera detenido hasta hoy.

José Serra, que ama tanto la pintura como la vida, ha dejado para la posteridad, junto con el «ayer», una interesante muestra de su quehacer pictórico, donde además de los paisajes de tierras del interior y esplendidas marinas con celajes cambiantes y dunas que sobreviven, aparecen los inquietantes conjuntos de maniquíes desnudos, como seres que reclaman su existencia..., o, ¿existen en el más allá?