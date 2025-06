¿De veres la salvia salva tant?

Comenta Compartir

Puix pareix que sí , ya que segons el resultat que va publicar el National Library of Medicine, una infusió de sàlvia -ansiolític natural- són tantes ... les seues propietats curatives que caldrà tindre-la sempre present. I com qui açò afirma no és la teua veïna -ni la meua- de la casa del costat és per lo que creguem que serà veritat. I no és poca cosa de be la que al cos ella fa. Diuen que calma els dolors, protegix les infeccions bacterianes, evita la diarrea, fa desaparéixer l'ardor de l'estòmec, és antiviral, reduix els gassos, combatix les digestions pesades, és astringent, antifúngica, antiviral, antiinflamatòria, fa front a la suor i elimina les energies negatives, millora la memòria...

Planta que yo no la coneixia, i me la trobí en mon secà i, com fea bona oloreta, me la posí en la bojaca i me l'enduguí un dumenge al taller (quan editaven el semanari «Deportes» en LAS PROVINCIAS), li la vaig ensenyar al meu companyó Francesc Ferrer Pastor i me va dir que en son poble -La Font d'Encarroç- quan no tenien tabac, tostaven les seues fulles i se les fumaven. Joan Pellicer en el seu «Costumari botànic» afirma que esta planta se troba en abundància per les ombries d'Aitana, Mariola i Serrella. Yo ya no ne vaig trovar més, pero sí rabo de gat, poliol, i romer. Herbeta que també asseguren que és un repelent per a la mosca de la safanòria, les formigues, la palometa de la col, els escarabats, les baboses, els caragols i grugues, que combatix la placa bacteriana de les dents, és bona contra l'alopècia, aclara els ulls i els dona millor visió, servix per a llavar-se el cabell, reduix la presència de les canes... Com també s'advertix que les persones que patixen insuficiència renal o patixen epilèpsia no deuen fer ningún ús d'ella. I repetixc, són tantes les seues propietats benefactores que ella nos aporta que, inclús, se diu que si te prens una tisaneta de sàlvia t'abaixa la tensió. ¿És, per lo tant, bona o no esta planta?

