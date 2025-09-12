A on s'estiuava adés
Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:18
Vullc dir després de guerra. I me referixc als habitants del meu poble, Moncada. Temps, aquell en el que poquets tenien vacacions ni ocasió per ... a descansar puix la majoria eren llauradors, reblits sempre de molta obligació. També, cal dir, que a on s'anava depenia del poble. Si el tenien pla -com un plat- o montanyós, si fitaven la vora mar o, inclús, ya la mateixa ciutat. Dic que, en Moncada, la majoria anava a la seua caseta que la tenia en terme de Bétera, Museros, Olocau, Nàquera, Serra... i solia ser chicoteta, pero s'apanyaven a les hores de menjar -que lo mateix se fea baix una garrofera, figuera o parra- que a la de dormir. Puix, si no hi havia prou llits, se dormia per terra que encara que tenia el repós més dur també s'estava més fresc i això els compensava.
Els viages se solien fer en carro o tartana, si estos eren curts. Si, per lo contrari, eren més llarcs -com podia ser anar a Bronchales o Montanejos...- per unes 1.000 pessetes, hi te duya un taxiste a la família i els teus atifells. Clar que, tenies que fer un viaget per a conéixer el poble. Mai agafaven tren ni avió -ni falta que els fea- per passar uns dies i canviar d'aigües, de parages i de gent. Gent que te rebia contenta i t'ensenyava lo millor que tenia, fora montanya, font, ermita, o anouer centenari. O te contava en poques paraules cóm passaren la malaïda guerra, vivint només de lo que la terra i el riu els donava, quan allò era ben poquet. Després, també poc més canviaren ells: ni tenien mege en el poble ni capellà ni capella per mantindre viva la seua fe. Pero, gràcies a que això ya passà. Esperem a que mai torne, encara que alguns bélics mandataris mundials nos ho fan dubtar. Crec que per aquells pobles ya no sols tindran peres tendrals com Teresa de Viver, i cireres com Serra, sino que hi aurà algún paquistaní que allí te venga fins els fruits tropicals més barats que te puguen vendre els mateixos hortolans: taronges, llimes i figues que no tenen que pagar cap impost per importar.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.