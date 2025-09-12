Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

A on s'estiuava adés

Manuel Casaña Taroncher

Manuel Casaña Taroncher

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:18

Vullc dir després de guerra. I me referixc als habitants del meu poble, Moncada. Temps, aquell en el que poquets tenien vacacions ni ocasió per ... a descansar puix la majoria eren llauradors, reblits sempre de molta obligació. També, cal dir, que a on s'anava depenia del poble. Si el tenien pla -com un plat- o montanyós, si fitaven la vora mar o, inclús, ya la mateixa ciutat. Dic que, en Moncada, la majoria anava a la seua caseta que la tenia en terme de Bétera, Museros, Olocau, Nàquera, Serra... i solia ser chicoteta, pero s'apanyaven a les hores de menjar -que lo mateix se fea baix una garrofera, figuera o parra- que a la de dormir. Puix, si no hi havia prou llits, se dormia per terra que encara que tenia el repós més dur també s'estava més fresc i això els compensava.

