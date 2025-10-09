Quan el mestre passava llista
Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51
En dies de la posguerra, el mestre, només entrar en classe, resava una oració i fea que els alumnes la repetírem. Acte seguit, passava llista. ... Els que havien entrat a l'aula a l'escoltar el seu nom i cognom, dien «present» i quan nomenava ad algú que no estava, el silenci se fea sepulcral i el pedagoc, traquil, s'anotava l'ausència dient: «¿A on estará el dimoniet?». Encara que sospitava que rondaria per l'horta -ajudant a son pare o al yayo- arreplegant creïlles o boniatos o agafant granotes per les séquies quan éstes per tindre escasa aïgua per allí hi havia molt de fanc i també, anguiles. Aixina que per a fer peixca el chiquet entrava descalç a la séquia. Esperava dur-li a sa mare alguna cosa per a fregir-la en la paella. Clar que no li diria l'hora en qué havia fet la cacera, quan deuria estar en classe, sino a l'eixida d'ella. Pero les mares que no tenien un pel de bobes solien dir: «A vore, descalçat» I al notar que els dits dels peus tenien el color de chocolate ningú d'ells estalviava el carchot de sa mare i l'amenaça de: «Ya le ho diré a ton pare.» Pero que esta encomanda mai la fea. Perque les mares tot ho perdonen.
Pero no sols feen fugina i no entraven a l'escola. Alguns se quedaven fins l'hora del recreo i aprofitant-se de que els mestres se posaven a charrar i fumar entre ells, algún alumne botava la reixa que envoltava el colege. D'eixa manera quedava lliure per a fer lo que volguera per l'horta. Tornava a casa sense bossa ni llibres, per lo que quan la mare li dia que fera «els deures» éste li replicava que no podia, puix com apressa havia eixit de l'escola l'havia oblidat. Estratègia també que empleava quan el mestre li preguntava si havia fet els contes. Aixina que, per passar el mestre llista no volia dir que tots els que digueren present allí tot el matí solien estar. A pesar de les moltes «galletes» que els mestres repartien -i els pares encara més- sempre algú tenia gràcia o sort per a evitar-les.
