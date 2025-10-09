Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Des de l'andana

Quan el mestre passava llista

Manuel Casaña Taroncher

Manuel Casaña Taroncher

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51

En dies de la posguerra, el mestre, només entrar en classe, resava una oració i fea que els alumnes la repetírem. Acte seguit, passava llista. ... Els que havien entrat a l'aula a l'escoltar el seu nom i cognom, dien «present» i quan nomenava ad algú que no estava, el silenci se fea sepulcral i el pedagoc, traquil, s'anotava l'ausència dient: «¿A on estará el dimoniet?». Encara que sospitava que rondaria per l'horta -ajudant a son pare o al yayo- arreplegant creïlles o boniatos o agafant granotes per les séquies quan éstes per tindre escasa aïgua per allí hi havia molt de fanc i també, anguiles. Aixina que per a fer peixca el chiquet entrava descalç a la séquia. Esperava dur-li a sa mare alguna cosa per a fregir-la en la paella. Clar que no li diria l'hora en qué havia fet la cacera, quan deuria estar en classe, sino a l'eixida d'ella. Pero les mares que no tenien un pel de bobes solien dir: «A vore, descalçat» I al notar que els dits dels peus tenien el color de chocolate ningú d'ells estalviava el carchot de sa mare i l'amenaça de: «Ya le ho diré a ton pare.» Pero que esta encomanda mai la fea. Perque les mares tot ho perdonen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  2. 2 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  3. 3

    Mazón: «El Gobierno de España ha querido aprovechar la dana para tumbar al Consell»
  4. 4 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  5. 5 El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años y se ha convertido en inversor inmobiliario
  6. 6 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8

    Carlos Mazón: «No niego que le he dado alguna vuelta a volver a ser candidato en 2027. Pero ahora toca gastarse y desgastarse por la recuperación»
  9. 9

    Cohousing senior o cómo envejecer en compañía: el proyecto recién nacido en la Comunitat
  10. 10 El Roig Arena se viste de gala para un día especial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Quan el mestre passava llista