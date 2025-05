En primavera, els «mayos»

En honor a la primavera i al floriment de la Naturalea, en el meu poble, se cantaven els «mayos». Cants que se feen quan s' ... acostava eixa estació, que est any començà el 20 de març. Festa que ya la realisaven els romans i també els hindús que la dediquen a Saraswatti, deesa de la sabiduria. I com Nadal té la seua flor de fulles roges (la poinsettia, nom que li ve del diplomàtic i botànic estadunidens Roberts Poinsett que la va introduir en EE.UU. portant-la des de Mèxic), la primavera té la plumeria, de pétals grans en forma d'estrela, que no naix d'un arbust sino d'un arbre, i la portà un francés que li dien Carles Plumier pel sigle XVII del Caribe. En principi, fon símbol de l'amor i l'amistat.

Més que per Valéncia és per Galícia i l'Aragó a on está molt viva eixa costum de cantar els fadrins els «mayos». Pero ninguna de les flors, que per eixa època están radiants, com begonies i hortensies, per Espanya, representen la primavera com per atres parts del món ho fan en la plumeria. Cants i valls si que s'en donen un algún que atre poble, com, en la ciutat, Lo Rat Penat te fa els seus «mayos». Te ballen dances populars de la Santa Creu i alegren en música el carrer Trinquet de Cavallers i plaça de Nàpols i Sicília.

Recorde que un dumenge de matinada, al tornar a casa després de treballar en LAS PROVINCIAS, passant pel meu carrer, sentí a uns jòvens que entonaven esta cançoneta: «Marieta, agraciada / desperteu-vos, si dormiu, /que el galà que a vos os canta / a la porta el teniu /i a la porta el teniu, / donzella, enamorat ,/ i a la porta el teniu / que'l portem prés i lligat.» I aixina com ésta, atres entonaven ya cansats, per tot lo poble, mentres la gent dormia i la jove que els escoltava contenta se posava i son cor se plenava d'alegria. Com el carrer, per ser primavera, s'embalsamava per les plantes de corrals i balcons. Ara, perque hi ha contenedors en tapa oberta, els efluvis que emanen no són gens agradables.