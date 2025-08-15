De nit, millor dormir, si pots
Viernes, 15 de agosto 2025, 00:20
Això és lo que yo crec, sempre que ad eixes hores no faça massa calor. Ya saben vostés, que en dies de caliu, hi ha ... qui se gitava en el balcó. Perque mira que és roïn lo que la tele posa tot l'estiu. Películes vistes massa voltes o aquelles que no saps quí pagà duro per a fer-les, Pero és que, damunt de tot això, i que els problemes polítics no s'arreglen, nos posen frivolitats de separats que conten quant se volien abans i cóm s'odien ara. I com no volen viure a soles, canvien de parella, per allò que se sol dir que canteret nou fa l'aigua fresca. Aixina que no te convida molt vore la pantalleta, que atrau més a les palometes que als televidents. Ademés, atenem-nos a l'Anuari de Televisió (la GECA), la quarta part dels continguts entre les 21 i les 24 hores són anuncis. Que, per sort són de més calitat que lo que se programa. Per lo tant, com diu un amic meu: «Quan te canses d'estar a la fresca, no vages a fer zapping, lo millor, dormir, si te deixen els mosquits i el llannçol no el tens cremant.» I és que com la televisió, sí poca cosa val durant tot l'any, en arribar a l'estiu encara baixa més sa calitat, tant la pública com la privada. Per lo tant, els dic que en este temps és quan més me condix la llectura de llibres, diaris i de revistes o de fer collita de nous amics ya vora plaja o en la montanya o simplement sentar-me, a l'ombra, en un banc dels jardins. Deixem-se de sofocar-nos, per les mil barrabassades que fan polítics i piròmans. Prou tenim en les calors que estem patim i, més d'una volta s'enrecordarem, allà pel giner. Aixina que acatem el destí, puix com dia Horaci: «El destí conduix a qui l'accepta i l'arrastra a qui refusa admetre'l» En fi que, com per la nit tots els gats són foscs i els anuncis de la TV, llarcs, quan se canse, nuet, al catre. No farà falta ni de que se tape.
