Molts bars tenim
Jueves, 16 de octubre 2025, 23:10
Quan me vaig casar i en el meu viage de novençà la meua muller i yo nos passejàrem per les illes balears, Barcelona, Bibao, Santander, ... Sant Sebastià... notàrem que en Bilbao era a on més bars trobàrem. En un mateix carrer ne contàrem 17 i no era molt llarc. I és quan me preguntí -perque estaven casi tots plens-: ¿Ací qui és qui treballa? I és que per a mi -que en el meu poble sols n'hi havia un- i per a la meua dòna -en el seu Borbotó- no ne tenia ningún, tanta gent sentada en aquells llocs nos pareixia massa anormal sent un dia de faena. Torne a dir que en el meu poble, Moncada sols estava el bar Espanya -ubicat prop del moll de l'estació-, al que acodien quatre vells, per a fumar tranquils i que les dònes no els veren chamar o fer-se un cafenet tacadet de conyac. Clar que teníem tres cassinos als que la majoria anava -de vesprada- per jugar a les cartes o a parchís, menjar-se unes armeletes torrades o prendre's una cerveceta i pel matí, solament s'anava per a llegir el diari i després parlar mal del Gobern, si ans no hi havien entrat en casa del barber i no per afeitar-se o fer-se el collet, sino per a llegir la prensa perque pocs la compraven. Ara, com he dit, bars els hi ha molts. Segons Bruno López -especialiste en gestió hostelera- tenim en Espanya 184.000 bars. I lo curiós és que la majoria els regenten chinos -que no tenen un pel de tontos- i que diuen que, com els espanyols tenim poques ganes de treballar, s'han fet en la majoria dels nostres bars i bazars. Volen que nosatros s'entretingam comprant de tot en els bazars o bebent en els bars.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística tenim en España 224.000 chinos i de cambrers la majoria sense parlar ni castellà ni valencià. També Garamendi pensa i diu que ací molta gent no vol treballar, pero ¿acàs no sap que si hagueren més empresaris que donaren faena -i salaris més alts- no faltaria mà d'obra, eixa que, hui en dia, ni se meneja per lo poc que se li paga i valora el seu treball?
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión