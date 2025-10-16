Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Des de l'andana

Molts bars tenim

Manuel Casaña Taroncher

Manuel Casaña Taroncher

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:10

Quan me vaig casar i en el meu viage de novençà la meua muller i yo nos passejàrem per les illes balears, Barcelona, Bibao, Santander, ... Sant Sebastià... notàrem que en Bilbao era a on més bars trobàrem. En un mateix carrer ne contàrem 17 i no era molt llarc. I és quan me preguntí -perque estaven casi tots plens-: ¿Ací qui és qui treballa? I és que per a mi -que en el meu poble sols n'hi havia un- i per a la meua dòna -en el seu Borbotó- no ne tenia ningún, tanta gent sentada en aquells llocs nos pareixia massa anormal sent un dia de faena. Torne a dir que en el meu poble, Moncada sols estava el bar Espanya -ubicat prop del moll de l'estació-, al que acodien quatre vells, per a fumar tranquils i que les dònes no els veren chamar o fer-se un cafenet tacadet de conyac. Clar que teníem tres cassinos als que la majoria anava -de vesprada- per jugar a les cartes o a parchís, menjar-se unes armeletes torrades o prendre's una cerveceta i pel matí, solament s'anava per a llegir el diari i després parlar mal del Gobern, si ans no hi havien entrat en casa del barber i no per afeitar-se o fer-se el collet, sino per a llegir la prensa perque pocs la compraven. Ara, com he dit, bars els hi ha molts. Segons Bruno López -especialiste en gestió hostelera- tenim en Espanya 184.000 bars. I lo curiós és que la majoria els regenten chinos -que no tenen un pel de tontos- i que diuen que, com els espanyols tenim poques ganes de treballar, s'han fet en la majoria dels nostres bars i bazars. Volen que nosatros s'entretingam comprant de tot en els bazars o bebent en els bars.

