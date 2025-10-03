Joaquim Manuel Fos i la seda
Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17
Va nàixer J. Manuel Fos el 26 d'octubre de 1730, fon inspector general de les fàbriques de seda de Valéncia i filàntrop empresari.
Molta ... fon la producció de la seda en la nostra regió, d'ahí les moltes moreres que hi havia per l'horta i l'abundància de cucs per les andanes. Com treball per alimentar als lepidòpters que teixien capolls dels quals s'extraïa la seda en les fàbriques. Els duyen en sacs. Com el forment als molins. Art que nos va vindre de l'Orient i conegut pels occidentals del segle VI. L'imperi de l'Al-Andalus propicià la penetració d'este comerç per Valéncia. On donà faena i diners pel segle XV. Competència varen tindre en les sederies toledanes i granadines, pero la forta expansió per França (Montpelier, Lion, Tours...) feu que els comerciants es preocuparen i s'agruparen. En 1492 s'instituí el primer gremi de la seda en el Carrer de l'Hospital. En 1686, l'antic gremi de Velluters passà a designar-se Colege Major de la Seda, títul concedit per Carles II. En el segle XVII arribaren a teixir les sederes valencianes 60.000 lliures de seda anuals i 5.000 telars treballaven en 1767. Carles III -rei que va ajudar molt a l'agricultura i al comerç- li va demanar al nostre païsà que escrivira un llivre sobre los «mueres» i que s'editara pronte. El va escriure. El titulà: «Instrucción metódica sobre los moarés». Pero com morí, fon Carles IV qui se dignà fer la dedicatòria, que no va poder llegir. Va morir el 14 d'agost de 1789. El llibre s'imprentà en 1790. L'obra tractava sobre: «Instrucción metódica para establecer y dirigir una fábrica de hacer mueres con perfección, lustrar rasos i setíes, dar asiento a las estofas de seda y de oro y plata, con la descripción de una màquina inventada por el autor para dar perfecto lustre y suavidad a los grodetines y tafetanes.» Manuel Fos prohom valencià digne de recordar.
