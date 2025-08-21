Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Humil i útil espart

MANUEL CASAÑA TARONCHER

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:21

LL'espart és una planta herbàcea perenne que creix espontàneament en llocs esteparis per tota Espanya i per l'Africa. Sempre ha segut objecte d' ... una intensa explotació, pero hui en dia ya no ho és tant, puix molt cara resulta la mà d'obra per a arrancar-lo. Pero encara l'espart s'emplea en la sabateria. Des de molt antic diuen que se tix l'espart. Els grecs varen deprendre de l'Ibèria a fer espardenyes, com també els romans les duyen en temps de l'emperador August. Este que tenia unes patrulles nocturnes que rondaven Roma per a evitar robos per les cases i incendis. Eixos guardes anaven en espardenyes -pot ser per a no fer massa soroll- i portaven sogues; d'ahí que els denominaven "sparteoli", puix tant el seu calcer com les cordes estaben fetes d'espart. Yo recorde vore, per l'hivern quan plovia, al meu yayo -com ad atres llauradors veins- sentadets en una cadira, i fer cordeta trenant l'espart. Pero per lo que se veu no era només per l'Horta Nort; també se cantava per Xàtiva: "Quan Matamón s'emborrona / i la Murta fa capell / llaurador veste'n a casa / pica espart i fes cordell". En eixe espart en el que se feyen i se fan: culs de cadires, espardenyes, sogues, cabaços, sacs, sàries, estores, fregalls, cofins, aventadors, pasta de paper i moltes atres coses ya que el seu filament permitix el teixit manual i artístic.

