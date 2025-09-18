Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Els que més amiguets tenien

Manuel Casaña Taroncher

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:55

Encara que parega paradòxic, en el meu poble -i crec que en alguns atres també- no sempre els que eren bons chiquets, tranquils, que mai ... se barallaven per res, ni li dien a ningú en lloc del nom el seu malnom de família, eren els que gojaven de tindre més amiguets. Tot al contrari; sino els rebels, aquells que no sabies si el seu pare era veí teu o del mateix Satanàs. Eixos sempre tenien, quan volien fer partida de joc, a molts que pronte ad ells s'ajuntaven, no sé si a gust o per por a que se cabrejara el més roí de la colla. I jugaven a lo que fora: com anar a l'horta a furtar -i menjar- figues, albercocs, prunes- o nadar en la séquia, nugar-li un pot al rabo d'un gat o a un gos un coet, pegar-li foc i escapar a córrer com feen els animalets a l'escoltar el soroll del pot o l'esclafit del tro. Estos que corrien més ràpits que els mateixos chiquets quan veen aparéixer entre el taronjar al guarda rural.

