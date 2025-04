Colors que te donen vida

Comenta Compartir

Este matí, abans d'a morzar, he agafat un llibre de poemes de Manuel Navarro -"Pinzellades en blau"- i he tornat a vore, i després ... comprendre, perqué este color -el blau- és tan volgut per nosatres els valencians. En ell renaix el despertar de cada dia. Ho recorda el poeta en la plaja: "La mar se vist espayet/ quan el dia es desperea,/ en la bata d'aigua blava / que un volant de sal blanqueja. / La fina roba interior; / tota de blanca bromera, / li va acaronant el cos / cada matí quan l'estrena. / Les sabates de coral / la van calçant en perea, / mentres cobrixen les cames / calces de daurada arena..." Els plàstics colors -com subtils transparències-t'alegren la vista i te donen vida. Perque la vida és viu color. No sempre rosa, és veritat, pero el vert de l'esperança i el blanc de la purea donen el roig -goig- sanc del sol, rei de Natura, qui fa que lo que era flor -tenue fantasia- siga, a la fi, dolçor de fruit, verge realitat.

D'ahí, que si tanques els ulls i no vols caure en un barranc tenebrós, tens que somiar. Si els obris, solament que marmolegen els parpalls ya tens un espectàcul davant: allà dalt, el patinar dels núvols, ara, grisos, després, blancs, que juguen a la cuc en els blaus; per terra, tens ones esmaragdes, i, per tot arreu, palometes que passen, verderols que canten, com cagarneres i pinsans. La vida, contenta, roda. Un parotet, poc raonador -d'ulls multicolors i grans- para i vola, vola i para; se'n va buscant badina, per a fer cacera d'insectes, puix pareix que tinga fam. Veent tot açò, un dia més, me sent feliç, perque com dia també Manuel Navarro: "Yo soc d'una terra que rep el perfum / d'un camp on les roses perfumen la llar. / Yo soc d'una terra que és singular / parlant una llengua que es torna costum". L'amor pel color el tenim en nostra senyera brodada en blau del cel, en or i en sanc.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión