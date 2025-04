Quan estem entrats en abril, espere que no siga este mes tant ploró com fon març de pijó. Perque pense que est any, ara per ... ara, ya tenim el camp i els carrers de molts pobles ben arremullats. Aixina i tot com el refraner més encerta que t'enganya, vaig a copiar-ne alguns d'ells, encara que li sonen, més que a vaticini actual, a simple consell del yayo o de la yaya:

No tindràs mal any, si l'abril és bo.-Per abril, cada gota val per mil i el blat s'estira com un fil.-Abril finit, el camp florit.-Per l'abril, cada ocell canta en son niu.-No dones hivern per passat fins que abril no haja acabat.-Abril, abrilet, al migdia, calor i, a la nit, fret.-De principi a la fi, l'abril sol ser roí.-Fruta que naix a l'abril val per mil.-Crema més el sol d'abril que el de tot l'estiu.-Altes o baixes, per abril, són les Pasqües.-L'abril rient mata de fret a la gent.-Si vols tindre pésols tot l'estiu, sembral's per abril.-No és tant dolç el florit abril que no gele per la nit.-Rient pel sol i plorant si plou, l'abril va passant.-L'aigua d'abril ompli la gerra i el barril; la gerra, d'oli, el barril de vi.-Per abril, canta la granota i el grill.-Quan cante, pel mes d'abril, el rosinyol, planta el fesol.-Si vols tindre bon pernil, engreixa al porc per l'abril.-Si per sant Marc (dia 25) plou, 40 dies plou, i si fa vent, 40 dies més...

Pero a tot açò que nos aventura -fent les seues prediccions- ya ningú li solem fer massa cas, puix, ara, el dia no és com solia ser ahir ni com serà demà. Perque el vent del temps tot ho canvia, i allò que era adés, actualment, no és. Hui, que, pel carrer, ni passa carro i el traginer -o llaurador- va d'alt d'ell entonant una cançoneta com aquelles que solies escoltar: «Volguera que fora tart, / volguera que fora vespre / que, hui, fora dissabte / i, demà, que fora dumenge.» O aquella atra que cantava el meu yayo: «Yo, cantar prou cantaria / pero, mon pare no vol / perque se nos ha mort la burra / i caldrà dur-li el dol.»