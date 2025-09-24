Teatro único

El Concurso de Teatro en Lengua Valenciana, organizado por la Junta Central Fallera, ha levantado el telón de la ilusión, dejando patente su amor por ... el arte escénico. La presente edición reúne a 52 comisiones que competirán en diversas categorías, con representaciones que se reparten entre el Teatro Flumen y La Rambleta. Se trata de una convocatoria teatral única en España, como únicos son los cientos de actores y actrices, todos falleros, que suben al escenario para dar lo mejor de sí mismos tras esforzadas e interminables noches de ensayo.

Conviene destacar que, desde hace 43 años, este concurso de teatro hecho por falleros -y no «teatro fallero», como algunos lo califican siempre en tono peyorativo- ha ido alcanzando metas importantes. En ese camino han quedado magníficos grupos, por distintas razones, y han surgido otros con renovada fuerza. Lo cierto es que el concurso ha crecido en calidad y prestigio, aunque siempre sea posible mejorar algunos de sus aspectos.

El amor por el teatro ha estado siempre presente en el seno de las comisiones falleras, quizá como una prolongación cultural del propio monumento fallero. Si el teatro es comunicación entre el autor y el público a través de los actores, la falla lo es entre el artista y el pueblo por medio de los personajes llamados ninots. Una sencilla reflexión que explica la incuestionable pasión artística de todo valenciano, más aún si es fallero.

El concurso ha comenzado y, como cada año, surgirán críticas a favor y en contra, algunas de ellas provenientes de supuestos «expertos» que, curiosamente, desconocen lo que supone subirse a un escenario y enfrentarse al público. Son las miserias que algunos exhiben como bandera de su ignorancia. Vaya desde aquí mi felicitación y todo mi apoyo a quienes demuestran, con cariño, esfuerzo y, sobre todo, ilusión, su entrega al trabajo actoral, obtengan el ansiado premio.