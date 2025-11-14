Huele a Navidad

Desde hace un par de semanas, en numerosos supermercados, cada paso que das tropieza con exposiciones de turrones, torres de panettones y todo tipo de ... frutos secos y dulces escarchados, unos a granel y otros empaquetados, junto a las llamativas cestas de Navidad y una ristra de jamones colgados entre artículos festivos.

Los días de Navidad en su mes correspondiente se han perdido, como también han desaparecido las estaciones del año, por culpa del cabreo que arrastra una climatología harta ya de soportar las agresiones humanas. Aquello de distinguir entre primavera, verano, otoño e invierno es historia; un recuerdo que quienes sumamos ya decenas de años tuvimos la suerte de disfrutar.

Con todo, queda demostrado que la Navidad, que durante siglos tuvo un marcado carácter religioso, ha cambiado convirtiéndose en un reclamo comercial, muy por encima de cualquier reflexión espiritual o ecuménica. En resumen, hemos transformado la Navidad en una celebración materialista de primer orden, una fiesta que ni interpela ni cuestiona la conciencia.

Algo que se repite puntualmente cada año son los mismos mensajes, argumentos y parafernalia emocional. El ímpetu de las buenas obras choca con la necesidad alarmante y el umbral de pobreza que soportan amplios sectores de la población. Solo hay que leer las estadísticas de la ONU, por ejemplo, sobre el hambre extrema en el mundo, que está alcanzando máximos históricos. Muy lamentable e inquietante.

Y en todo este batiburrillo, ¡menos mal que el belén aún goza de buena salud! La representación del nacimiento de Jesús y los diversos hechos que lo rodean sigue siendo un referente fundamental en la conciliación de las familias que aún continúan montándolo en sus hogares, a pesar del protagonismo de Papá Noel y de la consolidación del árbol de Navidad, que ni es tradicional ni nuestro.