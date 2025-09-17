Fiestas al Cristo del Pouet

Como todos los años, llegadas estas fechas, las clavariesas y clavarios que configuran la Junta de Fiestas del Santísimo Cristo de la Agonía del Pouet, ... intensifican su actividad ultimando los actos festivos en honor de su venerada imagen, situada en una pequeña ermita.

Para los que no conozcan cómo llegar al sencillo ermitorio del Pouet, como así se conoce popularmente, desde el núcleo urbano de la población hay que cruzar la avenida de Maestro Rodrigo y llegar a la zona residencial de Campanar. Allí, junto a la llamada Partida del Pouet, se levanta la ermita, que ocupa una recoleta plaza convertida en un islote de paz. Sobre la portada podemos leer «Santísimo Cristo del Pouet» en azulejería. A ambos lados encontramos paneles cerámicos con las imágenes del Santísimo Cristo y Nuestra Señora de Campanar

En el interior de la ermita se contempla un altar. Sobre el mismo, una gran cruz de madera con los símbolos de la Pasión. En un lateral se encuentra una peana y, sobre ella, la imagen del Santísimo Cristo de la Agonía, obra del escultor Pascual Gimeno, con una particularidad: que el Crucificado mira hacia el cielo momentos antes de su agonía. En las paredes laterales se sitúan imágenes de la Virgen de los Desamparados y Nuestra Señora de Campanar.

Las fiestas datan de 1802, fecha en la que se encontró el Cristo flotando hasta el lugar, según las crónicas, a consecuencia de una de las riadas del Turia que inundó la población de Campanar. La imagen original fue destruida en la Guerra Civil. La actual es posterior, y la realizó el escultor Pascual Gimeno, vecino de la zona y familia de una saga de artistas falleros y escultores, como es el caso, entre otros, del conocido artesano Tío Boro, Salvador Gimeno Torrijos, cuya antigua vivienda se encontraba detrás del ermitorio, entre alquerías remodeladas y altos edificios, según me explicaron vecinos de la zona.