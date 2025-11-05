Como cada año, y llegadas estas fechas, la barriada del Cabanyal festeja a su patrón, el Santísimo Cristo del Salvador, por el que se profesa ... una antigua devoción nacida en el viejo barrio de pescadores, situado en nuestra ciudad entre las calles de las Barcas, Pintor Sorolla y sus aledaños, por la imagen del Cristo del Salvador venerada en la iglesia del mismo nombre. Según la tradición, este crucificado apareció el 9 de noviembre de 1250 flotando en el río Turia, y fue rescatado, posiblemente, como citan algunos historiadores, entre los puentes de Serranos y de la Trinidad. Las crónicas señalan que se trataría del Cristo más antiguo de Valencia, destacando su monumental talla de tres metros de altura.

De acuerdo con los documentos históricos municipales, este barrio de pescadores se trasladó en 1652 a la playa del Cabanyal, manteniendo su devoción religiosa al Cristo del Salvador. Por este motivo, cuando llegaban las fiestas, sus vecinos acudían a la iglesia del Salvador -en la calle Trinitarios- para honrar a su patrón. Todo ello propició que, en 1851, naciera la Hermandad del Cristo del Salvador, que solicitó al prelado de entonces el traslado de la imagen al Cabanyal. La petición fue denegada, aunque se les concedió autorización para realizar un facsímil de la imagen tan intensamente venerada. Y así lo hicieron.

La nueva imagen, con las mismas características que la original se situó en la iglesia de los Ángeles, donde fue venerada hasta que, durante la Guerra Civil, fue destruida. Pasados los años, la asociación religiosa encargó un nuevo crucificado al imaginero José Estellés; trabajos que finalizaron en 1940. Desde entonces, y tras haber sido sometida a varias restauraciones, la imagen continúa polarizando la atención de quienes se acercan a ella y la siguen, sobre todo en sus salidas procesionales, alrededor de las cuales se agolpan centenares de fieles devotos.