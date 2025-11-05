Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Antigua devoción

MANUEL ANDRÉS FERREIRA

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:23

Como cada año, y llegadas estas fechas, la barriada del Cabanyal festeja a su patrón, el Santísimo Cristo del Salvador, por el que se profesa ... una antigua devoción nacida en el viejo barrio de pescadores, situado en nuestra ciudad entre las calles de las Barcas, Pintor Sorolla y sus aledaños, por la imagen del Cristo del Salvador venerada en la iglesia del mismo nombre. Según la tradición, este crucificado apareció el 9 de noviembre de 1250 flotando en el río Turia, y fue rescatado, posiblemente, como citan algunos historiadores, entre los puentes de Serranos y de la Trinidad. Las crónicas señalan que se trataría del Cristo más antiguo de Valencia, destacando su monumental talla de tres metros de altura.

