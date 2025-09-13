Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tres mujeres y un torero

Si Vox apostara por una mujer, las municipales podrían presentarse como un 'póquer de damas'

Manu Ríos

Manu Ríos

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:07

Se celebraba esta semana el debate sobre el estado de la ciudad, que permite tomar el pulso consistorial y entrever por dónde irán los tiros ... en el segundo ecuador de la legislatura. La foto fija que nos deja el salón de plenos es bastante clara: de las cuatro formaciones políticas, solo una se mantiene estable y sin marejada interna, la que tiene como candidata a la alcaldesa Catalá. Dos años de gestión en los que ha sabido sortear no pocas dificultades gracias, especialmente, a un liderazgo ejercido con carácter napoleónico: «Une main de fer dans un gant de velours». Una firmeza en la voluntad y el trabajo que le permite construir un estilo propio en su idea de ciudad y anunciar hasta 55 nuevas iniciativas para seguir avanzando.

