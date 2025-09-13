Tres mujeres y un torero

Se celebraba esta semana el debate sobre el estado de la ciudad, que permite tomar el pulso consistorial y entrever por dónde irán los tiros ... en el segundo ecuador de la legislatura. La foto fija que nos deja el salón de plenos es bastante clara: de las cuatro formaciones políticas, solo una se mantiene estable y sin marejada interna, la que tiene como candidata a la alcaldesa Catalá. Dos años de gestión en los que ha sabido sortear no pocas dificultades gracias, especialmente, a un liderazgo ejercido con carácter napoleónico: «Une main de fer dans un gant de velours». Una firmeza en la voluntad y el trabajo que le permite construir un estilo propio en su idea de ciudad y anunciar hasta 55 nuevas iniciativas para seguir avanzando.

Nadie puede cuestionar sus ganas y su dedicación, aunque se equivocara en el excesivo tiempo que duró su exposición y en ser demasiado honesta -si es que eso se puede reprochar- al reconocer que no tiene herramientas para cambiar la situación en materia de vivienda. Dos traspiés menores que la oposición no dudó en usar en su contra: para el PSPV, «su discurso fue indignante y nunca tantas palabras dieron para tan poco»; para Compromís, «la ciudad está paralizada y sin rumbo» bajo una alcaldesa «inútil y tramposa». Sin exagerar.

Un tono duro y combativo que sirvió a Robles y Sanjuán, seguramente, para afianzarse internamente en sus respectivos partidos, en vista de que sus portavocías se desvanecen. En el PSPV han deshojado la margarita, y Pilar Bernabé aparece como el recambio -habrá que verlo para creerlo-, mientras que en Compromís ni ellos mismos saben cómo amanecerán mañana, dados los desencuentros dentro de la coalición. ¿Será con Robles, con Oltra, o con algún tapado de última hora como cartel electoral? Demasiadas incógnitas sobre su futuro como para resultar solventes como alternativa. ¿Decidirá Oltra plantar cara a Baldoví, Micó y a quienes la dejaron tirada desde dentro de la coalición nacionalista, o preferirá presentarse bajo otra marca, como Ens Uneix? Su decisión puede acabar inclinando la balanza de la izquierda valenciana.

Mientras tanto, Vox está a verlas venir y guarda su carta bajo la manga. Si finalmente apostara por una mujer, las municipales podrían presentarse como un auténtico 'póquer de damas'; si no, lo más probable es que tengamos un trío de mujeres y un torero: Vicente Barrera. Sea cual sea la combinación, el tablero político municipal sigue en ebullición, y cualquier movimiento inesperado podría alterar por completo las expectativas de los partidos. Empieza a correr la cuenta atrás: un solo movimiento en falso puede cambiarlo todo. Eso sí, la Valencia que «vuelve a brillar», según Catalá, no espera a nadie.