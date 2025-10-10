Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Perdonavidas de salón

Estamos ante un nuevo lenguaje: el de 'tirar a matar'. Óscar Puente es el ejemplo más evidente

Manu Ríos

Manu Ríos

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:30

Visionaba estos días una y otra vez la secuencia completa del manotazo del ministro Puente a un cámara de televisión y a su reportero, y ... pensaba en cuántos de nuestros políticos deberían ser objeto de estudio en las universidades por pertenecer comunicativamente al grupo que más daño hace a la imagen de las instituciones: los del desenfunde rápido, los andares acaballados, el cuerpo inclinado hacia adelante, el gesto retador y la mirada que parece perdonar la vida al respetable. Como aquellos del viejo oeste, tan cinematográficos, que empujaban las puertas abatibles de la cantina con un «aquí estoy yo» tatuado en la frente.

