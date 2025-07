El 'papelón' de la izquierda valenciana

¿Recuerdan el viejo mantra de ERC, Junts y la CUP: «España nos roba»? Pues quizá, visto lo visto, las otras 16 comunidades autónomas Hy ... especialmente la valenciana- podrían empezar a decir: «Cataluña nos roba». Es igual de falso que el primero, sí, pero al menos transmite el hartazgo de estar siendo esquilmados por un Gobierno que vacía la caja común para seguir contentando al secesionismo, regalando privilegios a una única comunidad, como ya ocurrió con Navarra y el País Vasco. Es el enésimo rescate que Sánchez paga por su carta de libertad: reo de siete votos y dispuesto a hacer lo que sea para perpetuarse.

No hay paños calientes que tapen la desvergüenza. Mientras se anunciaba una «financiación singular» para Cataluña, el Consell se veía forzado a pedir un crédito bancario de 1.816 millones de euros para poder pagar a proveedores y mantener servicios esenciales como hospitales, centros educativos o ambulatorios. Todo ello acompañado del anuncio de venta o alquiler de parte de su patrimonio inmobiliario para dotarse de liquidez. Si el Ejecutivo central hubiera aprobado un FLA extraordinario, como ha hecho durante once años, no habría sido necesario endeudarnos todavía más.

En el colmo de la desfachatez, el Consejo de Ministros -con Diana Morant en él- autoriza el préstamo pero no mueve un dedo para aliviar la asfixia financiera. El mismo grifo que riega millones a Cataluña, asegurando el sillón a Illa y Sánchez, aquí no suelta ni una gota. No hay dinero para responder a una catástrofe natural (solo han pagado el 22% de las ayudas de la dana) pero sí para pagar caprichos soberanistas. ¿Dónde están ahora el PSPV y Compromís? ¿Dónde quedó su discurso reivindicativo? Basta una ojeada a la hemeroteca de Morant, España, Bernabé, Torró o Baldoví para retratarlos. De considerar «urgente y necesario» un nuevo modelo que sea justo para los valencianos, han pasado a callar y mirar hacia otro lado. Igual no es deslealtad, pero sí sumisión y vergonzoso cinismo. Como el de la ministra de Ciencia diciendo que siente «envidia del cupo catalán» mientras que no hace nada porque exista uno valenciano.

Si lo de «España nos roba» fue una exageración nacionalista, lo de hoy empieza a no serlo. Sánchez ha consolidado un modelo en el que algunas comunidades valen más que otras. Y los valencianos, todos, han sido relegados a la cola: despreciados, ninguneados y agraviados. Y con todo, lo más hiriente no es que Sánchez trague con otro ominoso peaje, es la complicidad silenciosa de una izquierda autonómica que opta por no incomodarle. Es el 'papelón' de quienes presumen de equidad y justicia social pero que callan ante uno de los atropellos más flagrantes hacia los intereses de esta tierra. Más de un millón de votos, ¿con qué rendimiento?