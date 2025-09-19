Palabras como balas

Las palabras no son neutras. Nominar un hecho, por inocuo que parezca, encierra tantas implicaciones que no debería hacerse con ligereza. Lo que se dice ... tiene consecuencias y la ética del lenguaje exige precisión, integridad y responsabilidad. Para algunos, usar «genocidio» representa justicia; para otros, es un exceso, una provocación y una ofensa. Masacre, exterminio y aniquilación son términos análogos, pero no son manoseados por la clase política con la misma carga que «genocidio». Un término que debería convocarnos a la conciencia ética se ha convertido en otra excusa para mantenernos enfrentados, dividiéndonos en rojos y azules, buenos y malos, derecha e izquierda. Como si la barbarie fuera menos grave según quién la cometa. En realidad, los criminales están en ambos bandos.

No es lo mismo el gobierno de Israel que el pueblo israelí, ni el gobierno de Hamas que la población de Gaza. Ignorar esta distinción convierte el lenguaje en un instrumento de estigmatización. «Genocidio» se ha cargado de parcialidad: se señala a Israel mientras rara vez se condena explícitamente el terrorismo de Hamás, el secuestro de civiles o la ejecución sistemática de familias. Esta falta de equilibrio anula la legitimidad de cualquier discurso y conduce a una penalización injusta del pueblo de Israel. No diferenciar entre ciudadanos y líderes, entre gobiernos y pueblos, es un error muy peligroso. ¿Acaso es lo mismo hablar de venezolanos, coreanos, rusos o nicaragüenses que referirse a sátrapas como Maduro, Putin, Kim Jong-un u Ortega?

Medidas como retirar patrocinios, prohibir la participación de equipos o dejar de asistir a eventos pueden presentarse como actos de justicia, pero resultan profundamente injustas. Castigan a personas e instituciones que no tienen responsabilidad directa sobre decisiones políticas. Si los gazatíes sufren bajo Hamás, ¿por qué cargar sobre los israelíes que no gobiernan ni dirigen el país? ¿Sería justo considerar antisemitas a todos los españoles solo porque su presidente adopta medidas contra Israel? La coherencia y la proporcionalidad son esenciales; de lo contrario, las palabras se convierten en armas letales.

Ejemplos como Bardem hacen más daño que bien. Promete no colaborar con proyectos financiados con dinero israelí mientras su familia mantiene contratos multimillonarios con empresas como Chanel, y su carrera en Hollywood se sustenta en gran parte en inversiones de empresarios judíos. La libertad de opinión no debe confundirse con populismo justiciero y encima falaz. Sánchez, en su rol político, recorre este camino con entusiasmo: ¿se atreverá con el Atlético de Madrid, el Team Movistar o impedirá que la selección nacional participe en competiciones internacionales? Un estadista no puede jalear a las masas sin asumir la responsabilidad de sus palabras. No decirle a Hamás que se guarde sus felicitaciones lo convierte en otro charlatán. Se trata de parar la masacre y proteger a la población civil. De nada más.