Mujeres desamparadas, ministerio a la deriva

Nos sentimos defraudadas, mejor dicho, engañadas. Así resumimos la indignación que sentimos». La declaración, que finaliza con la petición de dimisión de la ministra Ana ... Redondo, podría atribuirse a grupos de derecha por la contundencia de la crítica. Pero no: son las propias compañeras de partido de la titular de Igualdad, algunas figuras históricas del socialismo reunidas en la asociación FEMES, quienes han dado un paso al frente contra las políticas de género y la concatenación de escándalos que afectan al gobierno de Pedro Sánchez en lo relativo a la protección de las mujeres.

Desde Aído, pasando por Montero y ahora Ana Redondo, las políticas de igualdad-salvo por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y los grandes avances en materia judicial y policial- han oscilado demasiado entre la insensatez, la frivolidad y la negligencia. Un ejemplo claro es la Ley de «Solo sí es sí» que permite la excarcelación anticipada de agresores sexuales y maltratadores. Hoy, el tolerado abuso de la prostitución y los negocios vinculados a ella -como en la familia del presidente- en un partido que se declara abolicionista, junto con los imperdonables fallos en las pulseras de protección y el sistema Cometa, evidencian grandes dosis de cinismo, imprevisión e incompetencia. Pero ¿y mañana? ¿Qué vendrá después? La pérdida de confianza en toda la estructura está resultando letal para las víctimas: angustiadas, frágiles y desamparadas. Ningún gobierno puede trivializar con ello. Merecemos un país en el que ninguna mujer tenga que vivir con miedo.

Y aunque las incidencias detectadas son de gravedad -gracias a la Fiscalía y no a la ministra-, resulta igualmente alarmante que Redondo, para exculparse, alegue que ninguna mujer ha muerto durante el año en que se perdieron los datos de 4.500 dispositivos. Es insultante. Resumir la problemática de la violencia machista a estar muerta o viva no le permite seguir ni un dia más en el cargo. ¿Acaso desconoce el horror, pánico y el desgarro diario que sufren las afectadas y sus hijos? ¿Ignora que muchas son 'muertas en vida'? Su papel defensivo frente a la Fiscalía, al CGPJ y a los medios que la cuestionan es, sencillamente, de una ineptitud extrema.

Los casos de mujeres asesinadas con la pulsera activada demuestran que, por sí sola, no basta. Son una buena medida, pero solo si se complementa con órdenes de alejamiento, grupos policiales especializados como la UFAM -que requieren más recursos-, centros de acogida y una red asistencial completa. Volviendo a la Asociación Española de feministas Socialistas FEMES, que alerta de cómo Redondo ha venido haciendo caso omiso a todo lo urgente que se le ha ido comunicando: «las ciudadanas están con ella en desamparo institucional. Si carece del empuje para actuar, que tenga al menos la decencia de dimitir».