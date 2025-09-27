Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega 130 millones de euros a un único acertante

Mujeres desamparadas, ministerio a la deriva

La pérdida de confianza está resultando letal para las víctimas

Manu Ríos

Manu Ríos

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:01

Nos sentimos defraudadas, mejor dicho, engañadas. Así resumimos la indignación que sentimos». La declaración, que finaliza con la petición de dimisión de la ministra Ana ... Redondo, podría atribuirse a grupos de derecha por la contundencia de la crítica. Pero no: son las propias compañeras de partido de la titular de Igualdad, algunas figuras históricas del socialismo reunidas en la asociación FEMES, quienes han dado un paso al frente contra las políticas de género y la concatenación de escándalos que afectan al gobierno de Pedro Sánchez en lo relativo a la protección de las mujeres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  2. 2 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  3. 3 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  4. 4

    Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá
  5. 5

    El Gobierno frena el plan de Mazón para elegir Castellano o Valenciano en la selectividad
  6. 6 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  7. 7

    El fotógrafo que retrató la Valencia del desarrollismo
  8. 8

    ¿Quién vive en los coliving de Valencia? Estos son los perfiles más comunes en las casas de moda
  9. 9

    Tres responsables de Sanidad, procesados por impedir que una psiquiatra ocupara la plaza que obtuvo en una oposición
  10. 10 Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mujeres desamparadas, ministerio a la deriva