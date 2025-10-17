Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jueces: ni títeres ni marionetas

Lo que dice el magistrado Puente lo piensa el 99% de los españoles

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:28

Las plañideras vuelven a escena. Ahora porque, según parece, en España los jueces no pueden expresar su perplejidad ni señalar irregularidades sin que se escandalicen ... por la 'osadía' de argumentar un auto como mejor estimen, dentro, eso sí, de la legalidad. Bolaños, Pilar Alegría, Óscar Puente y el mismo presidente del Gobierno, tan dados a señalar con nombres y apellidos a jueces acusándolos de hacer política y 'lawfare', hoy se indignan porque uno de ellos se ha atrevido a expresar «el estupor que produce que una persona, sobre la que pesan indicios tan consistentes de delitos graves relacionados con la función pública, pueda mantenerse, procesado y todo, ejerciendo las altas funciones de un diputado».

