Diana Morant, una princesa destronada

La agonía de Sánchez tiene una lectura valenciana, y Mazón lo sabe y la aprovecha, naturalmente. ¿Quién es Diana Morant? Por mucho director de comunicación ... que haya fichado -estupendo profesional, por cierto-, nadie puede remontar un partido perdido de antemano. Sin apoyos, sin iniciativa, sin ayuda, sin materia prima y sin 'coartada', así está la gandiense llamada a ser la alternativa a los gobiernos «fachas» del PP. Con padrinos, mentores y amigos acusados de corrupción, y las colegas pasándola de largo y arrebatándole un poder que se le suponía por ex electu imperatoris de Sánchez. Si no fuera por los 82.000 euros de sueldo de ministra, sería como para irse a casa.

Hoy por hoy, la líder del PSPV no puede exhibir ninguna medalla. Ni como gestora, ni como alternativa. Todos somos hijos de nuestro pasado, ella también, y ante lapsus repentinos de memoria, no hay nada como echar mano de la hemeroteca. Seis años de alcaldesa y dejó a Gandia como uno de los ayuntamientos más endeudados de España, superando a ciudades como Valencia, Murcia y Sevilla. Más de 3.000 euros de deuda per cápita para sus escasos 80.000 habitantes y, de premio, la cartera ministerial de Ciencia. Se desconoce gracias a quién (a Puig no parece), y, sobre todo, a qué méritos responde su ascenso.

Morant suena a experimento fallido, a bona xiqueta del partido sin más recorrido que ser una bien mandada. Una figura que se asfixia como pez fuera del agua, y que ni lidera ni arrastra. Se avergüenza de sus padrinos como Ábalos -su número dos- y del mismo Cerdán -que hoy duerme en Soto del Real-, y que le hizo de fontanero con Soler y Bielsa para conseguir la presidencia del PSPV. Hoy les llama «los golfos». Ver para creer. Y todo sin contar con un Sánchez cada día más cercado por su propio desgaste. En lo práctico, su balance es tan estéril como el de Arcadi España o Rebeca Torró: ninguno ha conseguido traer un solo euro a la Comunitat, y ninguno ha movido un dedo para que el presidente desbloquee el FLA que necesitamos con urgencia. El «si quieren ayuda, que la pidan» también iba por ella. Y por ellos. Ocho meses viviendo del «Mazón dimisión» y sin nada más que aportar. Igual, viendo que los periodistas de Moncloa tienen más influencia que ella, reacciona, pero no lo parece. Morant está amortizada, simplemente por incapaz y alguien se lo tiene que decir. Lo suyo es un caso palmario de anticomunicación: fría, antipática, hierática, impostada y recordando a una institutriz germánica.Eso si, dejará de ser una anécdota dejando bien colocados al clan de Gandia. Imposible mejorar la marca.