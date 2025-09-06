Ni un desprecio más

Pedro Sánchez vuelve a demostrar su escasa simpatía hacia lo valenciano. Basta con observar la organización de su federación en la Comunitat y en manos ... de quién deja su cartel electoral para concluir que da por perdida a Valencia. Entre sus planes no figura favorecer los intereses ni atender las legítimas reivindicaciones de la Comunitat, ni materiales ni identitarias. Un dirigente que basa su oferta política en criticar mañana, tarde y noche a Carlos Mazón, sin aportar alternativas reales de ideas y propuestas, no demuestra visión de futuro. Lo que evidencia es un profundo desinterés.

El ministro Albares, como hizo Pedro con Jesús, nos negó hasta tres veces frente a Carlos Alsina. Exige en Europa el reconocimiento del gallego, el catalán y el euskera, pero ni una sola referencia sobre el valenciano. Otra genuflexión del Gobierno hacia el imperialismo catalán, empeñado en arrasarnos cultural y lingüísticamente con la colaboración de Compromís y el PSPV. Nada nuevo bajo el sol, pero sí frente a la legalidad. Ningún ministro puede despreciar la Constitución y los Estatutos de Autonomía que, como el nuestro, fijan al valenciano como lengua cooficial. Invisibilizarnos ante el mundo es una deslealtad intolerable y, además, una contradicción con la Unión Europea, que recoge en un informe del Parlamento la existencia del valenciano como lengua.

Un menoscabo que no se queda solo en lo cultural. La Comunitat es, desde hace años, la autonomía peor financiada de toda España. Recibimos casi 1.300 millones de euros menos que la media de los españoles y, en los más de siete que lleva Sánchez en el Gobierno, no se ha hecho nada por corregir la situación. Un desinterés que llegó a su cenit cuando los socialistas valencianos abandonaron, incomprensiblemente, la Plataforma per un finançament just. Con esa misma pasividad juega Moncloa: ni media palabra sobre un nuevo modelo, ni sobre un fondo de nivelación, ni sobre un FLA extraordinario, ni sobre el pago de las ayudas a los afectados por la dana.

Eso sí, el Consejo de Ministros aprueba un parche en forma de quita que, en realidad, es otro agravio más. Los 11.210 millones de euros anunciados apenas equivalen al 19,3% de la deuda total valenciana, muy lejos de las cifras de comunidades como Canarias o Andalucía, que podrían liberarse del 50% de su deuda. Y todo ello mientras Navarra y el País Vasco, fuera del régimen común, disfrutan de un sistema de financiación que, según Hacienda, les acarrea un excedente de 1.625 millones de euros y cuando Cataluña va a tener una financiación singular que es la envidia de Diana Morant. No es de extrañar, ante este rosario de agravios hacia lo valenciano, la contundencia léxica del presidente de la Generalitat. Sus declaraciones no son solo una posición política: responden a su obligación institucional de frenar movimientos que perpetúan la discriminación y el menosprecio hacia la Comunitat. Y debe insistir.