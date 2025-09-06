Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ni un desprecio más

Entre los planes de Sánchez no figura atender los intereses y las reivindicaciones valencianas

Manu Ríos

Manu Ríos

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:01

Pedro Sánchez vuelve a demostrar su escasa simpatía hacia lo valenciano. Basta con observar la organización de su federación en la Comunitat y en manos ... de quién deja su cartel electoral para concluir que da por perdida a Valencia. Entre sus planes no figura favorecer los intereses ni atender las legítimas reivindicaciones de la Comunitat, ni materiales ni identitarias. Un dirigente que basa su oferta política en criticar mañana, tarde y noche a Carlos Mazón, sin aportar alternativas reales de ideas y propuestas, no demuestra visión de futuro. Lo que evidencia es un profundo desinterés.

