Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega el bote de 29.922.038 euros y deja un nuevo millonario en un municipio popular por sus bodegas

Culpables en el engaño

Nos quejamos de la corrupción y de la falta de ética pero hemos aprendido a convivir con todo ello

Manu Ríos

Manu Ríos

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:00

Ya me van a permitir, pero no son únicamente los políticos quienes deberían hacerse mirar lo suyo. Los ciudadanos tampoco les vamos a la zaga. ... No debemos engañarnos: lo que ocurre es simple y llanamente porque lo toleramos. El conformismo, el mirar hacia otro lado o, directamente, el pasotismo, campean a sus anchas por la atmósfera política. Nos quejamos de la corrupción, del engaño, de la falta de ética, pero en el fondo hemos aprendido a convivir con todo ello como si fuera parte inevitable de la vida pública. Esa resignación es quizá más grave que la mentira en sí, porque la convierte en costumbre. La normaliza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  4. 4

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  5. 5 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  6. 6

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»
  7. 7 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  8. 8

    La huelga de médicos deja miles de citas anuladas, quejas y confusión en los centros valencianos
  9. 9

    El indumentarista Fabuel puede ser sancionado con tres mil euros y quedar cinco años excluido de hacer trajes para falleras mayores
  10. 10

    La IA desnuda el plagio de Peinado: copió el 34,2 % del auto de la revista de Deusto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Culpables en el engaño