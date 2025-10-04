Culpables en el engaño

Ya me van a permitir, pero no son únicamente los políticos quienes deberían hacerse mirar lo suyo. Los ciudadanos tampoco les vamos a la zaga. ... No debemos engañarnos: lo que ocurre es simple y llanamente porque lo toleramos. El conformismo, el mirar hacia otro lado o, directamente, el pasotismo, campean a sus anchas por la atmósfera política. Nos quejamos de la corrupción, del engaño, de la falta de ética, pero en el fondo hemos aprendido a convivir con todo ello como si fuera parte inevitable de la vida pública. Esa resignación es quizá más grave que la mentira en sí, porque la convierte en costumbre. La normaliza.

Seguramente la sociología y la demoscopia podrían explicar la razón de la pandemia moral en la que vivimos: ciudadanos resignados dando por sentado que la corrupción, los ladrones, los golfos, los fraudes de ley, los estómagos agradecidos, las trampas, la compra de favores y voluntades, la mentira y la propaganda como estilo de gobierno, la falta de palabra, los incumplimientos, las embestidas contra la Constitución, el engaño, la sordidez, las cloacas y el navajazo continuo son intrínsecos al sistema. Y para nada.

Una 'impunidad' que no se combate señalando sólo a los responsables: la ciudadanía ha aprendido a justificar lo injustificable, a convertir en rutina lo que debería escandalizarnos. Esa normalización es cómplice silenciosa del abuso. Porque mientras los corruptos operan, nosotros nos resignamos, nos habituamos y, en muchos casos, votamos como si nada ocurriera. La corrupción no solo se combate con leyes o tribunales: se enfrenta con conciencia, exigencia y memoria cívica.

Estamos viendo que saltarse hasta la Constitución no tiene coste electoral, que no hay Presupuestos y no pasa nada, que un gobierno se sostiene gracias al pago de favores a independentistas, filoetarras y quienes buscan romper el país, y tampoco pasa nada. Que la mujer, el hermano, el Fiscal General y los dos hombres de confianza del presidente están siendo investigados y juzgados, y aun así no pasa nada. Que el titular del gobierno miente constantemente y tampoco pasa nada. ¿Qué pasaría si todo esto se diera en el gobierno de Rajoy? De las nueve huelgas generales que hemos tenido el país, Sánchez es el único que no ha pasado por ninguna en siete años, a pesar de lo insostenible de su situación. Parafraseando a Edmundo Burke «lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada». Nuestra indiferencia perpetúa el abuso. Y quién sabe... igual llega ese beso del príncipe que logre despertar del letargo a la Bella Durmiente.