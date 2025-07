Camps, el regreso imposible

Comenta Compartir

Francisco Camps ha vuelto. O, mejor dicho, nunca se fue. Su sombra ha planeado sobre el PP valenciano desde que dimitió en 2011 como president ... de la Generalitat, tras el inicio de un largo periplo judicial. Hoy, tras más de 14 años de procesos, Camps puede decir bien alto que ha salido sin mancha judicial. Pero no sin cicatrices -incluyendo su sufrimiento personal- y, desde luego, no sin responsabilidad política por sus ocho años de mandato. Su anuncio de querer liderar de nuevo el PPCV -tiene todo el derecho a hacerlo- no suena a propuesta constructiva hacia sus compañeros, sino como la enésima operación de auto-reivindicación, que algunos interpretan como un ajuste de cuentas con quienes le dejaron solo en su calvario.

Sea como fuere, cuesta entender la urgencia de emprender esa batalla, al menos ahora con lo que se juegan Mazón y Feijóo, cuando Génova marca la necesidad de unidad interna ante el momento de mayor debilidad del sanchismo y cuando ni siquiera está convocado el congreso regional de los populares valencianos. Su afán de aplauso encaja mal con la idea de proyecto ilusionante que el partido intenta construir a nivel nacional en este momento. Y dicho desde el afecto: o no está bien asesorado, o ha perdido toda objetividad sobre su propia historia y sobre las necesidades estratégicas de su organización. En el haber de Camps, además del logro de tres mayorías absolutas consecutivas, con cerca de 2,7 millones de votos, cabe incluir la expansión internacional de la Comunitat y la grandeza de dimitir cuando la presión judicial y mediática, fueron insostenibles. En el debe, sin embargo, queda una etapa marcada por múltiples escándalos de corrupción -El Bigotes, Correa- y una estela de imputados y condenados de su gobierno, incluidas algunas penas de prisión. Nombres como Víctor Campos, Rafael Blasco, Milagrosa Martínez, Serafín Castellano y hasta una docena más: Ricardo Costa, Vicente Rambla, Mario Flores, Luis Rosado, Manuel Cervera, David Serra, etc. Una estructura de poder tocada por la sospecha, que resulta indeleble. Fue su responsabilidad política y moral haber permitido los desmanes. Es el famoso 'invigilando' que Feijóo le reclama a Pedro Sánchez para justificar las peticiones de dimisión que le hace reiteradamente. Con todo, no es necesario que una persona de su formación académica y relevancia política precise auto-organizarse 'homenajes' que solo ahondan en la supuesta 'debilidad' de los presidentes de su partido. No creo, ni tan siquiera, que su imagen precise de ningún oropel. Todos tenemos luces y sombras, y él, en lo judicial, está libre de mácula. Seguro que vendrán tiempos propicios para reivindicarse, pero tal vez en otro orden o en otro lado. Como dijo San Agustín: «El hombre no es más que el recuerdo que Dios tiene de él».

