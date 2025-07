Acompañar para curar: una evidencia científica

Comenta Compartir

Ni un niño solo». Este es el primer y único deber de Mamás en Acción. No hay nada más doloroso que un pequeño sufra en ... un hospital sin nadie que le dé cariño. Los menores por encima de todo. Un acompañamiento necesario. Tanto que la ciencia ha confirmado que acompañar, cura. Así está acreditado desde el 9 de noviembre de 2018 cuando el Hospital La Fe de Valencia acudió a un congreso nacional a presentar esta evidencia científica, al detectar que los niños que acompañan las voluntarias de Mamás en Acción se recuperan mejor y que los pequeños víctimas de maltrato no desarrollan los patrones agresivos adheridos a la situación vivida. Al ser inoculados con cariño en el proceso de recuperación, dicho patrón agresivo no aparece. Lamentablemente, el maltrato infantil no cesa y existen 30.000 denuncias al año sobre situaciones sufridas por los más pequeños. Lo habitual en estos casos es que cuando crezcan calquen lo vivido. Con la cariñoterapia no es así.

