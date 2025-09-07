Trenes de lujo

No creo que el ministro de Transportes se dedique a parar los trenes, como dijo en su comparecencia en el Congreso, porque sea malo malísimo. ... Buena vibra no da, eso desde luego. Y no porque sea mala gente, que no lo sé, sino porque actúa como si lo fuera desde su barra de bar que son las redes. Pero ni juega a parar los trenes ni, en el caso de que tuviera esa capacidad, lo haría por pura maldad.

La realidad es que los españoles que, hasta hace poco, estábamos orgullosos de nuestro sistema ferroviario, ahora nos avergonzamos de él. Y no porque el ministro sea un zoquete, aunque sea incompetente, sino porque el servicio a los ciudadanos no parece ser la prioridad de este gobierno.

Lo que fastidia del discurso de Puente es que el victimismo haya sustituido a la humildad y el pedir perdón a los contribuyentes. Lo que se espera, con tanto desastre, es la dimisión del responsable del ramo, pero en España eso es herejía así que, al menos, debería disculparse y no exhibir chulería. En lugar de eso se dedica a culpar a medio mundo, sobre todo, a los gobiernos del PP (que no digo que no tengan responsabilidad) cuando lo propio sería trabajar de forma extraordinaria. Tantos fondos "Next Generation" para tontunas ¿y no hay dinero para invertir en una red solvente de trenes? En esto, al parecer, se busca la 'Old Generation'. A punto estamos de volver al tren de vapor.

Me pregunto qué pensará Yolanda Díaz, después de firmar un pacto de gobierno con el PSOE, según el cual deberían suprimirse los vuelos internos cuando exista una alternativa ferroviaria para ese trayecto de menos de dos horas y media. La medida es razonable. Lo lógico sería que un país como España, por sus dimensiones y su apuesta por la alta velocidad, potenciara su red ferroviaria. Salvo las islas o viajar a Cádiz desde la periferia, casi todo el territorio nacional podría recorrerse en AVE. Ahora bien, con el actual desastre, ese pacto no puede llegar a cumplirse. Con tanto retraso, ni los viajes de media hora duran menos de dos horas y media.

Dice Puente que estamos viviendo un récord de viajeros pero, al mismo tiempo, reconoce que faltan trenes. Como decidan eliminar los vuelos internos para reducir emisiones contaminantes y trasladen esos viajeros al tren no nos reponemos ni con el mago Pop en el ministerio. A este paso lo único que conseguirán son las ciudades del cuarto de hora, es decir, en las que todo se alcanza con 15 minutos a pie. Con la salida de algunas aerolíneas y la cochambre de trenes, lo conseguirán: no habrá quien se mueva de casa.