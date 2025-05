Si hubiera visto la noticia hace tiempo, me hubiera causado sensación. Sin embargo, hace unos meses, una amiga empresaria que viaja con frecuencia por todo ... el mundo para conocer novedades de su sector, comentó el tema sin darle mucha importancia: «cuando estuvimos en Nueva York, proyectamos un anuncio en Times Square». Dijimos: «¡caramba!, ¿en Times Square?« y ella, entendiendo que nos habíamos creído lo que no era, le quitó hierro al asunto y dijo: «No os creáis que eso es difícil; solo tienes que encargarlo y pagarlo». Se cayó toda la nebulosa que se había formado en un minuto en torno al anuncio de Times Square. «Business is business».

Por eso cuando vi a Compromís colgando un mensaje contra Mazón en la mítica plaza neoyorquina, me pareció un tanto ingenuo. Uno más esos gestos para la galería a los que nos tiene acostumbrados, pendiente de la fotonoticia más que de cualquier otra cosa. Su «business».

En realidad, el único objetivo de ese luminoso era una foto para Valencia. Allí no miran hacia arriba y menos para ver a un personaje que no conocen ni les afecta, argumentando con una referencia descontextualizada y metafórica. No digo que me parezca mal la crítica. Al contrario. Lo que me parece irrelevante es el modo de tratar la tragedia. Es frivolidad, se mire como se mire. Y cuando se trata de víctimas no hay manera de dar profundidad a un mensaje diseñado para el impacto mediático. Con las víctimas no se hace broma, ni pancarta ni juegos de palabras. A las víctimas se las honra y respeta exigiendo explicaciones, pidiendo información, confiando en la Justicia y respondiendo en las urnas. Nada de eso tiene que ver con el mensajito ocurrente del anuncio en Times Square. Entre otras cosas porque, con tal de llamar la atención, algunos son capaces de lanzar el mensaje de la huida como alternativa. Y es justo lo contrario a lo que se pretende. No hay 228 razones para que Mazón no vuelva de Estados Unidos, como decía el anuncio, sino lo opuesto: hay 228 preguntas que responder. Y responder aquí. La ausencia del presidente Mazón es una de las constantes más difíciles de aceptar de los últimos meses. Se entiende que evite estar en algunos eventos para no distraer ni eclipsar con su presencia aquello de lo que se trata, pero no es cabal que un buen asesor no lo siente de una vez por todas y le diga, con cariño, que el papel de fugitivo eterno no es sostenible. No lo ha sido nunca pero cada día que pasa resulta mucho más difícil de defender. No puede seguir huyendo. Ni la oposición reduciendo su programa al váyase.