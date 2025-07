En la Casa Blanca de Trump no se hacen retratos sino memes. Es la forma de posteridad elegida para estos nuevos tiempos. Tiempos de fugacidad ... y rápido consumo, que exigen obras efímeras, irrelevantes y virtuales. Nada que ver con la tradición clásica de los retratos del poder. Ni siquiera con su versión más modernizada y propia de la sociedad audiovisual que vivimos, como la escogida por los reyes Felipe y Letizia, la fotografía de Annie Leivobitz.

Desde la Antigüedad, los poderosos y ricos buscaron la forma de pasar a la Historia con estatuas o pinturas que los recordaran. Desde Ramsés II, Octavio Augusto o Carlos IV a los Medici o los Sforza, e incluso las familias patricias de la Roma clásica hoy solo recordadas en las tumbas junto a la Vía Apia. Todos han querido mostrarse ante el mundo desde la memoria de los siglos. Para eso tenían en sus cortes o en sus palacios a los mejores artistas del momento, capaces de captar y mostrar al mundo su excelencia. Cuando se trataba del poder, era un ejercicio de propaganda, para reafirmarse y presentarse con los atributos del dominio del mundo o de la bendición divina para que realizara grandes obras. Cuando era el cabeza de familia, se hacía retratar con los símbolos de la riqueza y el linaje al que pertenecía. En ambos casos, eran modos de ser recordados en su grandeza y admiración social.

Sin embargo, Trump cree que reinará por siempre o dejará una huella difícil de olvidar. Por eso, en lugar de inmortalizarse como el resto de antecesores que forman la galería de presidentes de la Casa Blanca, prefiere los memes, los montajes realizados por Inteligencia Artificial como su último retrato, de Supertrump, o las fotografías de prensa, como la que hizo colgar en lugar del retrato de Obama. Fue la foto de su atentado en la que aparecía rodeado de escoltas, con la oreja ensangrentada y el puño en alto. Es toda una declaración de intenciones. Del mismo modo que Felipe II se hizo retratar entre los elegidos en «La Gloria» de El Escorial, Trump quiere mostrarse con esa foto como el salvado que salva a América.

Así, aunque sean objeto de mofa sus ínfulas de grandeza vistiendo de papa o, ahora, de superhéroe, el gesto no es tan fútil. Es una declaración de intenciones que combina su presentación pública con el consumo pop de su imagen en posters, camisetas, gorras o tatuajes. Sabe lo que hace: conecta con su público reforzando la imagen que quiere imponer o su «narrativa». Y no quiere que su retrato permanezca, sino que venda. No busca que le dé eternidad, sino dinero y votos.