Socios con derecho a roce

Escuchando a Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, parece que es de las que terminan y terminan. O sea, de esas personas ... que, cuando una relación se acaba, no hay vuelta atrás. Nunca volverán con él. O con ella. No tiene dudas ni podrá ser convencida ronroneándole al oído. Le cuesta decir que no pero cuando lo hace está segura.

El caso es que se le ve decidida a no dar ni la más mínima esperanza a su ex. Lo dice con su chupa de cuero y su tonito empoderado para que, a Sánchez, acostumbrado a las amenazas de su dominatrix parlamentaria, le quede claro de una vez por todas que no hay futuro entre ellos. Y acompaña su «Capri, c'est fini» llamándole «cínico» que es un «rata de dos patas» en versión indepe. He de admitir que, por una vez, estoy con ella. No solo porque decir que Sánchez es un cínico, como dice Nogueras, no es insultar. Efectivamente, el término es denotativo, no valorativo. Sánchez se define como persona cínica; es su esencia, no un atributo.

Pero, además, ya es hora de que un partido como Junts deje de apoyar a un gobierno al que no le une nada, solo le sirve. Los caminos de Sánchez y Puigdemont no se cruzan en ningún punto. Solo tangencialmente se tocan para alcanzar el poder uno y otro.

Por eso no es extraño que Junts deje de votar a favor de Sánchez o que esté más próximo al PP en sus posiciones políticas, aunque haya una patria de distancia entre los dos. Sin embargo, la votación sobre las centrales nucleares ha cuestionado la firmeza de Nogueras con su ex, el PSOE. Si tan claro lo tienen y no hay nada que negociar ni hablar ni votar, ¿a qué viene ese paripé de abstenerse? ¿A cambio de qué? De pronto, tanto finiquitar a la pareja de hecho, tanto ponerle las maletas en el rellano y hasta cambiar la cerradura para que ni se le ocurra, va y le dice la madre que se casa una prima segunda, y a Nogueras no se le ocurre otra cosa que pedir al ex que le acompañe a la boda por no ir sola. «Para que no me pregunten», le faltó decirle a Sánchez. Es ese momento en el que, creyendo irrelevante la ocasión, da alas de nuevo al ex que confiesa a los amigos eso de «yo creo que quiere que volvamos». Ése es Bolaños o Patxi López con su «mano tendida» y bla, bla, bla.

Desde luego, el presidente no es de fiar, justo lo contrario a sus socios. En ese caso habría que describirlos diciendo que ellos rara vez defraudan. Su posición, como admitía Rajoy ante Pablo Motos, se puede anticipar sabiendo que solo buscarán el propio beneficio. Los nacionalistas no engañan. Nunca piensan en España sino en ellos.