Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva entrega dos premios de 109.257,12 euros este sábado

Socios con derecho a roce

Como apuntó Rajoy, solo buscarán el propio beneficio

María José Pou

María José Pou

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:12

Escuchando a Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, parece que es de las que terminan y terminan. O sea, de esas personas ... que, cuando una relación se acaba, no hay vuelta atrás. Nunca volverán con él. O con ella. No tiene dudas ni podrá ser convencida ronroneándole al oído. Le cuesta decir que no pero cuando lo hace está segura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  2. 2 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  3. 3 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  4. 4

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste
  5. 5

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  6. 6

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  7. 7 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
  8. 8 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  9. 9 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
  10. 10 Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Socios con derecho a roce