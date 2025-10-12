Los sobres transparentes

Lo del PSOE es mejor que una telenovela turca. Sobre todo, porque con las turcas puedes intuir qué va a pasar: líos de faldas, hijos ... secretos y malos rollos familiares, es decir, tramas clásicas donde las haya. Además, en esas series, los buenos son angelicales y los malos, bichos de la peor calaña que coinciden con suegras, hermanos pérfidos y amantes vengativos. Nada que ver con el PSOE y su folletín por entregas en informes de la UCO. Lo suyo es como una telenovela pasada por la Inteligencia Artificial al grito de «dale un toque realista». Y, así, te sale Koldo concertando una orgía a su señorito y al día siguiente pidiendo trabajo para una de las «chicas» que, en su opinión, no solo sirve para holgar. En las novelas de la tele, o se asume un rol o se asume el contrario, pero ambos al mismo tiempo no son coherentes para el espectador.

Demasiada vida misma.

En las series de sobremesa que son las adormideras de los documentales pero en modo ficción, no sabes qué te espera en el episodio siguiente pero si te lo pierdes te costará reconstruir la trama. Sin embargo, en el PSOE un detalle no te impide seguir la historia. En definitiva, sigue siendo la misma, aunque aumente el número de personajes. Por ejemplo, cuando entró en escena la fontanera 'Leire' solo ayudó a que viéramos más claro lo que ya intuíamos por Aldama o ahora que salen las fotos de sobres con dinero, en realidad, solo nos sirve para poner cara a lo que ya sabíamos por Carmen Pano, quien pasaba por Ferraz a dejar algo de suelto.

Dice el PSOE que son tan transparentes que hasta sus sobres lo son. La ocurrencia no pudo ser más cínica. Su vocación hacia el destape se queda en las orgías de Ábalos porque, en lo demás, la opacidad no puede ser mayor.

Aún estamos esperando a que nos expliquen por qué cesaron a Ábalos, por ejemplo. O por qué lo reincorporaron después a las listas. Pura transparencia. Lo que no termino de entender es a qué vinieron esos selfies de los sobres acusadores. ¿Quién hace fotos a las pruebas de un delito? Solo se me ocurre que las hagan quienes quieran denunciar ese delito. De otro modo, no se explica que los implicados en toda esta trama tengan tanto cuidado en hablar de chistorras o de España para disimular mordidas y amiguitas y sin embargo se dejen pillar en rastros tan superfluos como unas fotos y unos sobres con ventanilla reveladora. Teniendo en cuenta que este tipo de casos, que sacan a la luz los trapos sucios de una organización política, suelen proceder de fuego amigo ¿quién está forzando esa transparencia del armario?