Arsénico por diversión

Los sobres transparentes

María José Pou

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:59

Lo del PSOE es mejor que una telenovela turca. Sobre todo, porque con las turcas puedes intuir qué va a pasar: líos de faldas, hijos ... secretos y malos rollos familiares, es decir, tramas clásicas donde las haya. Además, en esas series, los buenos son angelicales y los malos, bichos de la peor calaña que coinciden con suegras, hermanos pérfidos y amantes vengativos. Nada que ver con el PSOE y su folletín por entregas en informes de la UCO. Lo suyo es como una telenovela pasada por la Inteligencia Artificial al grito de «dale un toque realista». Y, así, te sale Koldo concertando una orgía a su señorito y al día siguiente pidiendo trabajo para una de las «chicas» que, en su opinión, no solo sirve para holgar. En las novelas de la tele, o se asume un rol o se asume el contrario, pero ambos al mismo tiempo no son coherentes para el espectador.

