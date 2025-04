Comenta Compartir

Cuando alguien me dice que lo sucedido ya lo anunciaron 'Los Simpson', me echo a reír. Si en lugar de eso, me tomara un chupito ... cada vez, en vez de hígado tendría un gusano del mezcal. Además, si quien me lo dice lo hace en pleno apocalipsis, como el del lunes, la cosa no puede ser más divertida. No, Bart Simpson no estuvo en España durante el apagón, pero hay quien se lo cree todo. Y el lunes era el día propicio para eso. En mi caso, salvo tomarme la cerveza caliente en un bar, la jornada se convirtió en un divertimento curioso. Sé que lo propio sería hacer un análisis serio, exigir responsabilidades y ponerme en modo solemne y bla, bla, bla, pero, la verdad, prefiero tomarlo con humor. Sobre todo porque mi yo conspiranoico que no se cree nada pero tampoco se cree la inocencia de nada, está fuera de sí desde que volví al papel y el boli, la radio a pilas y las velas del día de la Candelaria que son las únicas que pillé por casa. Si esto ha sido una estrategia de la comisaria europea de seguridad para obligarnos a preparar el kit de supervivencia, a fe mía que lo ha conseguido. Desde anteayer hay muchos pensando dónde comprar un camping gas, transistores y hasta grupos electrógenos de bolsillo.

Mi entretenimiento del lunes fue imaginar las teorías de la conspiración que nos van a inundar. He de admitir que las consumo con avidez precisamente porque no me las creo, pero revelan los miedos de cada cual y es lo único que leo con palomitas. La más sensata, sin duda, es que Pedro Sánchez es gafe. Digo «sensata» por lo fácil que es confirmarla con «evidencias», ya se imagina. Habrá quien afirme que no se puede probar que sea gafe, pero tampoco que no lo sea. Es el argumento 'ad ignorantiam', decían los clásicos. Una falacia que consiste en afirmar algo solo porque no se puede probar lo contrario. En el caso del presidente tenemos las siete plagas de Sánchez: un volcán, una pandemia, una guerra en Europa, el resurgir de la guerra fría, la peor catástrofe natural del siglo, el peor apagón de la historia reciente y hasta Sálvame en TVE ¿De verdad? ¿Qué más falta? ¿El apocalipsis zombi? ¿El meteorito? ¿La llegada de los alienígenas? En la 'fachosfera' circula la maldad de que todo esto tiene su origen en la exhumación de Franco, una suerte de maldición que ni la de Tutankamón. Pero no, ni Lord Carnarvon murió por venganza del faraón ni Franco nos castiga desde el Más Allá por haber abandonado Cuelgamuros. Nuestra maldición es del más acá. La buena noticia es que podemos cambiar nuestro destino en cuanto nos dejen votar.

