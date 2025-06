Reunión de urgencia

De urgencia. El ministro de Interior y la ministra de Igualdad se reunieron de urgencia tras conocer seis muertes por violencia machista en apenas 48 ... horas, dos de ellas en Algemesí. Con la misma urgencia convocaron a todas las comunidades autónomas a un comité de crisis el próximo día 10. Es la misma reacción que se produjo a finales de abril tras otros cinco casos en marzo. Y, seguramente, harán lo propio dentro de unos meses cuando se repita el espanto. Reacciones de urgencia. Escenificación del horror. Y punto. No parece que se avance en nada, aunque es probable que esta sensación sea fruto de la inquietud que produce ver cómo se repite el drama una y otra vez sin que las cosas cambien. Es como viajar en un tren sin tener sensación de movimiento, aunque éste vaya a 200 kilómetros por hora.

No sé si vamos a alta o baja velocidad, pero cada muerte, cada amenaza, cada golpe o cada miedo callado es una interpelación que espera una respuesta eficaz. Una respuesta eficaz mantenida en el tiempo. Cuando veo que los ministros se reúnen de urgencia, me pregunto por qué no lo hacen sin prisas de forma regular. Por qué solo reaccionan cuando ya no es posible aceptar más tragedia. Por qué no dejan sus batallas políticas, en el peor sentido de la palabra, y se centran en gestionar, en coordinar, en supervisar o en planificar soluciones imaginativas para abordar problemas complejos como es la violencia contra las mujeres. Ningún miembro del gobierno, de ningún gobierno, debiera dedicar un minuto a dimes y diretes mientras haya lacras que extirpar como ésta. Mientras haya niños, como Samuel, en riesgo vital, cualquier polémica de «bocaclancha» debería pasar a un segundo o tercer plano. Mientras haya mujeres, como Alejandra, convencida de que su pareja va a acabar con su vida si no se aleja de ella, cualquier otra batallita de egos y estrategias electorales resulta irrelevante.

Sin embargo, a diario, asistimos al proceso contrario. Horas y horas de debates estériles que solo logran envenenar la vida política cuando ese tiempo y esas energías deberían estar volcadas en lo que de verdad interesa a los ciudadanos, por ejemplo, que ninguna mujer sienta que no tiene dónde esconderse del monstruo con el que convive. Se reunirán, harán una declaración solemne, se rasgarán las vestiduras y, en apenas otras 48 horas, habrá surgido una nueva polémica en la que se enzarzarán para quitarse el mal sabor de boca. Y, mientras, los familiares y vecinos de otra Alejandra y otro Samuel se preguntarán cómo ayudarles si el monstruo se acerca.