El perro andaluz

Un sabio consejo popular con aires de oráculo dice: «Cuidado con lo que deseas». Se aplica a todo aquel que, en su afán de pedir ... lo inalcanzable, deja de calcular las consecuencias reales de conseguirlo. Es la mejor advertencia que algunos podrían darle al independentismo en España. Lograr la anhelada independencia acabaría con el rentable discurso contra la pérfida España y dejaría a las autoridades locales desnudas frente a sus propias limitaciones. Durante un tiempo puede estirarse el mantra de la «herencia recibida», pero no es eterno. Nada une más que un enemigo común como bien saben quienes se baten en duelo solo porque ya no hay motivo para caminar unidos contra un tercero. Quizás es la única medalla que realmente podría colgarse el gobierno de Sánchez y la gris aportación de Salvador Illa a la presunta pacificación de Cataluña. Para el 1 de octubre se dejaron a un lado las diferencias entre familias solo porque había un fin más excelso. Sin embargo, ahora, la necesidad de sobrevivir ha llevado a Junts a pelear con ERC como en el País Vasco, con un PNV más preocupado por Bildu que, en su día, por el bolso de Rajoy sobre el escaño.

Las acusaciones de Jordi Turull contra los andaluces van en esa dirección. No es un mensaje para nuestros compatriotas del Sur sino un aviso de consumo interno. A ver quién defiende mejor los intereses de los catalanes. Y no me refiero solo al eterno oponente de Esquerra sino, sobre todo, a la xenófoba Aliança Catalana que está forzando el discurso excluyente en Cataluña como el de Vox empuja el de Núñez Feijóo.

Dice Turull que los catalanes están financiando los gimnasios de los ociosos sureños y subvencionando el capricho de sus mascotas. No sé cómo lo verán los animalistas del Principat pero a mí me ha llegado más esa displicencia para despreciar una medida necesaria e innovadora que la paguita del gimnasio. Será que me duele especialmente el abandono y el trato inadecuado a los animales por falta de recursos que el esfuerzo económico por mantenerse «fit» restándolo a otras aficiones. Y eso que, para muchos, no tendrá nada de superfluo.

Lo que de verdad es suprimible es el cultivo de ese menosprecio a otros ciudadanos solo por arañar un puñado de votos. Sobre todo, porque gota a gota se potencia una imagen estereotipada y perjudicial de una parte del país; no es justa con la realidad de la que hablan y solo contribuye a envenenar el ambiente social. El problema de Cataluña no son las mascotas andaluzas, pero mientras tengan delante ese pimpampum no se despedazan entre ellos.