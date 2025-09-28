Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El perro andaluz

La necesidad de sobrevivir ha llevado a Junts a pelear con ERC

Mª JOSÉ POU AMÉRIGOMARIAJOSEPOU.LASPROVINCIAS.ES

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:04

Un sabio consejo popular con aires de oráculo dice: «Cuidado con lo que deseas». Se aplica a todo aquel que, en su afán de pedir ... lo inalcanzable, deja de calcular las consecuencias reales de conseguirlo. Es la mejor advertencia que algunos podrían darle al independentismo en España. Lograr la anhelada independencia acabaría con el rentable discurso contra la pérfida España y dejaría a las autoridades locales desnudas frente a sus propias limitaciones. Durante un tiempo puede estirarse el mantra de la «herencia recibida», pero no es eterno. Nada une más que un enemigo común como bien saben quienes se baten en duelo solo porque ya no hay motivo para caminar unidos contra un tercero. Quizás es la única medalla que realmente podría colgarse el gobierno de Sánchez y la gris aportación de Salvador Illa a la presunta pacificación de Cataluña. Para el 1 de octubre se dejaron a un lado las diferencias entre familias solo porque había un fin más excelso. Sin embargo, ahora, la necesidad de sobrevivir ha llevado a Junts a pelear con ERC como en el País Vasco, con un PNV más preocupado por Bildu que, en su día, por el bolso de Rajoy sobre el escaño.

