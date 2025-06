El perro de Ábalos

En todo esto de la corrupción, no puedo evitar pensar en Anais, Jessica y otras chicas del montón, dicho sea sin ánimo de ofender sino ... de homenajear a Almodóvar y su 'Pepi, Lucy y Bom'. Aunque estuvieran más o menos curtidas respecto a personajes y personajillos de toda condición, verse ahora en el primer plano de la actualidad sin más mérito que estar en el lugar menos adecuado en el momento más inoportuno, debe de ser ciertamente incómodo. Darse a conocer en todo el mundo por ser 'sobrinas' de Ábalos, haberse 'aprovechado' de su posición, si es que se confirma, y meter en un compromiso a los que las rodean no es la mejor forma de hacer carrera. Sobre todo porque Koldo, como relaciones públicas de las chicas, es bastante mejorable. Ni siquiera las pone en valor para lo que, al parecer, era 'fichadas'.

No me extraña que echen mano de pelucas y gafas oscuras para ir a declarar, porque tener a todo un país opinando de sus perfiles, cualidades, categorías 'profesionales' y chascarrillos es demoledor. Entiendo la tentación de comentar y sacar punta al tema, pero parece que en ocasiones se nos olvidan las personas que hay detrás de ese rol de mujeres de compañía. Si es que todas lo son, incluida Anais que, oficialmente, es del servicio doméstico y paseadora del perro de Ábalos. Del chucho, quiero decir.

Y ése es otro de los flecos sin aclarar: ¿Qué se sabe del perro?, me pregunto. Mucho hablar de discos duros escondidos y de escenas de camisetas en la puerta de casa, pero nadie nos habla del perro. ¿Salió o no salió a pasear por fin mientras la UCO registraba la casa? Habrá a quien le parezca irrelevante, pero estoy segura de que al exministro le preocupa sinceramente. Y también a los animalistas, ansiosos por confirmar que todo está en orden en relación al eslabón más débil de la cadena. Al fin y al cabo, el peludete es el más inocente del grupo pues no se ha lucrado de trama alguna. Ni siquiera aunque algún caradura pudiera ponerlo de testaferro, que no sería la primera vez. No parece que sea el caso. De él solo sabemos que el día de autos iba a salir a pasear, pero desconocemos si lo hizo dejando atrás un entorno ciertamente inquietante para un perro como es que entren en su casa personas ajenas y rebusquen en todos los rincones. Espero que nadie escondiera un pendrive en su cama o entre sus juguetes porque hay perros que esas cosas no las perdonan ni las olvidan. Es lo que tiene relacionarse con imputados por corrupción, que su entorno sufre siendo inocente. Las sobrinas no lo sé, pero el perro seguro que lo es.