Arsénico por diversión

Paz de cristal

María José Pou

María José Pou

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 23:39

La suerte que tuvo Pedro Sánchez es que Netanyahu no fuera a la firma del acuerdo de paz en Egipto. Si lo hubiera hecho, la ... incomodidad no hubiera venido solo de tener que saludar a Donald Trump tras haber sugerido que se expulse a España de la OTAN, sino también al hacedor del «genocidio» (sic) en Gaza. Pero el ego de Sánchez necesita tanto sentirse importante que hasta se le vio sonreír en la foto con Trump. En realidad, a Sánchez solo le molesta Díaz Ayuso.

