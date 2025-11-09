Hace unos días, recién llegada de Roma, me preguntaban con cierta sorna unos amigos agnósticos «pero, ¿el Papa existe?», al hablarles de la audiencia general. ... Se referían con esta ironía a los primeros seis meses de pontificado de León XIV, elegido Papa el pasado 8 de mayo, que apenas han dado titulares periodísticos o grandes temas de discusión pública. Han sido meses de silencio y ausencia mediática. Alguna imagen, algunas palabras y pocas anécdotas. Ningún viaje -el primero será a finales de mes- y solo un documento, una Exhortación Apostólica, que bebe más de la aportación de Francisco que de él mismo. Aparentemente, nada que ver con su antecesor, pero eso siempre es muy relativo tratándose del papado. Tampoco Benedicto XVI se parecía a Wojtyla, tan carismático frente al sosegado alemán, pero eso no lo distanciaba salvo en las formas. Lo sabíamos, entre otras cosas, porque Ratzinger había sido la mano derecha de Juan Pablo II.

Del mismo modo Prevost ha querido evidenciar que él no es Francisco. Pero tanto en su primera aparición pública como en su primer texto ha marcado las líneas preferentes para su paso por el Trono de Pedro: la paz como preocupación y la pobreza como prioridad en la Iglesia. Son temas comunes al Papa anterior y a todos los demás. La diferencia está en la jerarquización, no en el temario. Hablan una misma lengua, aunque cada uno con su propio acento.

También hay que entender, como explican los vaticanistas italianos, que los primeros pasos de este 2025 están dibujados por Francisco. Él diseñó el Jubileo que ha marcado todo el año e incluso puso en la agenda el que será el primer viaje de León XIV con motivo del aniversario del Concilio de Nicea. De hecho, hay quien apunta a que el verdadero pontificado empezará a verse en cuanto se cierre la puerta santa de nuevo el próximo 6 de enero. No creo que pueda decirse tanto ni ignorar estos primeros meses aunque se hayan desarrollado bajo la herencia de Francisco. También en este tiempo ha tomado decisiones dispares a las de su predecesor en sus vestiduras, ceremonias, lugares o forma de relacionarse con los fieles o los obispos. Ha reforzado algunos mensajes políticamente incorrectos y por tanto minimizados en los últimos años. Pero, sobre todo, ha quitado el foco sobre el Papa, aunque siga teniendo un valor icónico para la prensa. Es una forma más de defender la sinodalidad, es decir, el protagonismo de todos los fieles en la Iglesia y no solo de su cúspide. El gran cambio por el que apostó Francisco, aunque sea León XIV quien lo desarrolle.