El Papa existe

María José Pou

María José Pou

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:20

Hace unos días, recién llegada de Roma, me preguntaban con cierta sorna unos amigos agnósticos «pero, ¿el Papa existe?», al hablarles de la audiencia general. ... Se referían con esta ironía a los primeros seis meses de pontificado de León XIV, elegido Papa el pasado 8 de mayo, que apenas han dado titulares periodísticos o grandes temas de discusión pública. Han sido meses de silencio y ausencia mediática. Alguna imagen, algunas palabras y pocas anécdotas. Ningún viaje -el primero será a finales de mes- y solo un documento, una Exhortación Apostólica, que bebe más de la aportación de Francisco que de él mismo. Aparentemente, nada que ver con su antecesor, pero eso siempre es muy relativo tratándose del papado. Tampoco Benedicto XVI se parecía a Wojtyla, tan carismático frente al sosegado alemán, pero eso no lo distanciaba salvo en las formas. Lo sabíamos, entre otras cosas, porque Ratzinger había sido la mano derecha de Juan Pablo II.

