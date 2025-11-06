Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Oír a las víctimas

María José Pou

María José Pou

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025

Quizás el problema sea el foro en el que sucede. En un entorno político, hasta el mensaje más aséptico se vuelve político. Pero no hay ... contenido más universal y menos partidista que el dolor de una víctima que ha perdido a un ser querido en una tragedia. Ese relato, que conocemos de primera mano, produce una conexión inevitable entre seres humanos. O debería. Es una palabra que habla de un ser humano a otro por encima de las ideas políticas y por debajo de la epidermis. En lo más profundo. Imposible no verse sacudido por cada una de las personas que han contado ante los medios de comunicación, en las convocatorias públicas, ante la Justicia o, ahora, ante los parlamentarios que nos representan a todos, lo que vivieron aquel 29 de octubre y llevarán a cuestas el resto de sus vidas. Imposible que no se erice la piel y los ojos se llenen de lágrimas, como hemos visto en algún momento entre los políticos que asisten a la comisión de la dana en el Congreso. Por eso resulta tan incómodo ver a algunos asistir como si nada, como si fuera cualquier otro testimonio de un caso de corruptelas donde uno no siente ni padece.

