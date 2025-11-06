Oír a las víctimas

Comenta Compartir

Quizás el problema sea el foro en el que sucede. En un entorno político, hasta el mensaje más aséptico se vuelve político. Pero no hay ... contenido más universal y menos partidista que el dolor de una víctima que ha perdido a un ser querido en una tragedia. Ese relato, que conocemos de primera mano, produce una conexión inevitable entre seres humanos. O debería. Es una palabra que habla de un ser humano a otro por encima de las ideas políticas y por debajo de la epidermis. En lo más profundo. Imposible no verse sacudido por cada una de las personas que han contado ante los medios de comunicación, en las convocatorias públicas, ante la Justicia o, ahora, ante los parlamentarios que nos representan a todos, lo que vivieron aquel 29 de octubre y llevarán a cuestas el resto de sus vidas. Imposible que no se erice la piel y los ojos se llenen de lágrimas, como hemos visto en algún momento entre los políticos que asisten a la comisión de la dana en el Congreso. Por eso resulta tan incómodo ver a algunos asistir como si nada, como si fuera cualquier otro testimonio de un caso de corruptelas donde uno no siente ni padece.

Entiendo la molestia que puede generar el componente político de una declaración, cuando una persona atribuye su dolor a la acción de un líder o un dirigente. Y lo entiendo porque lo que se espera de una víctima no es un análisis político ni la conclusión de un juez instructor. Pero también es razonable que, entre sus claves, quien se ha visto golpeado por la desgracia intente localizar al culpable de tal horror. Y cargue contra él. Y se desahogue. Y pida explicaciones. Y maldiga su estampa. También eso es humanamente comprensible. Si es fruto de la acción de un partido o un grupo, allá ese grupo con su conciencia, si la tiene, pero la obligación de un diputado es acompañar, ayudar, escuchar y entender el sufrimiento. Aunque venga acompañado de una acusación velada o explícita. Lo preocupante es que nuestros diputados no tengan otro foro para conocer esos testimonios que una comisión de investigación. Doy por hecho que se han acercado a ellos a través de los medios de comunicación, pero se echa de menos un conocimiento directo, una proximidad incluso física de quienes nos gobiernan respecto al padecer de sus representados. Como ayer mismo en la puerta del Congreso, con quienes exigían medidas para luchar contra el acoso escolar. Es un déficit de nuestra democracia o de nuestros políticos: estar tan lejos de la ciudadanía que nunca la escuchan salvo por intermediarios, en ocasiones, demasiado interesados.

