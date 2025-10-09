Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arsénico por diversión

No somos nórdicos

María José Pou

María José Pou

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51

Pasarán años hasta que volvamos a relajarnos ante las alertas por lluvia. De momento, cada nuevo episodio será un pellizco muy dentro, que nos mantendrá ... con el corazón en un puño. Es lógico. Hace un año, no supimos o no nos dejaron interpretar el rojo de la alerta extrema como lo que era, un aviso de desastre. Una advertencia que debía haber sido como la sirena que anuncia tsunami en Japón: el hábito integrado en el ADN de los valencianos, nacidos en una tierra maltratada a menudo por las riadas. Una huella que se renueva de forma regular pero que no debería generar olvido sino alerta acumulativa, esto es, tendencia a integrar el saber de las generaciones que lo han sufrido antes que nosotros.

