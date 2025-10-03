Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Morir sin cámaras

María José Pou

María José Pou

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:16

Un dron explosivo mató hace unos días a 75 personas en la puerta de una mezquita. La ONU dice que, en la zona, se están ... cometiendo delitos de lesa humanidad y se calcula que, en los últimos dos años, han muerto 150.000 personas, la mayoría de ellas, civiles. Los niños mueren de hambre en una ciudad que está sitiada desde hace 24 meses y donde difícilmente pueden comer una vez al día; a veces, las madres se contentan con dar a sus hijos algunas hojas y semillas. Y a todo eso hay que añadir los casos de cólera, por la falta de agua potable y por las pésimas condiciones sanitarias, porque solo funciona uno de cada cuatro centros de salud. No, no es Gaza, aunque se parezca. Es Darfur. En Gaza también vemos esas mismas escenas. O mejor dicho, en Gaza las vemos; en Darfur, no. Por no haber, no hay ni flotillas salvadoras ni manifestaciones indignadas, ni presiones en campeonatos deportivos. Básicamente, los muertos de Sudán nos importan más bien poco. O se 'venden' muy mal.

