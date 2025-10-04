Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arsénico por diversión

La mirada animal

Me encanta acercarme al espacio de los gorilas en el Bioparc

María José Pou

María José Pou

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:37

No sé si la frase «los ojos son el espejo del alma» puede aplicarse a los animales. Si así fuera, significaría que tienen alma, pero ... ese debate no termina de estar claro. Para quienes amamos a los animales no hay duda de que no son pura materia, pero no es fácil determinar que tienen la misma conciencia del ser humano. O quizás no hemos sabido averiguarlo todavía. En cualquier caso, están más cerca de nosotros de lo que algunos creen y nuestros comportamientos, en ocasiones, mucho más alejados de los suyos de lo que algunos querríamos.

