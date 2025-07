Mensajes en clave

El PNV está que trina. No es para menos. De pronto, Santos Cerdán se descuelga con que fue él quien negoció con los nacionalistas vascos ... la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa. Conociendo los manejos que han ido saliendo en las últimas semanas, haber negociado algo con él convierte a cualquiera en sospechoso, aunque sea el bizum del cumpleaños de la suegra.

Pero lo peor es tener la sensación de que se nos está hurtando información o se está dosificando en función de las estrategias de defensa de cada cual. Lo del PNV, por ejemplo, suena a mensaje en clave. Todo en el caso Koldo suena a eso, desde que Víctor del Aldama anunciara que si Sánchez quería pruebas las iba a tener. Hartitos deben de estar en la Moncloa con las presuntas pruebas del 'conseguidor'. Aquello parecía el anuncio de una vendetta por no haberle rescatado del pozo o, quien sabe, por haberle empujado a él para salvarse.

Todo en este caso produce inquietud si no se tiene afición a los jeroglíficos con Koldo como piedra Rosetta. Cada declaración extemporánea, o cada silencio ante el juez parecen bien calculados para ver qué dice el otro o para advertirle sin palabras respecto a lo que pueda decir que implique a otros. Lo de Cerdán y el PNV, sin ir más lejos, no lleva a ningún sitio excepto a Pedro Sánchez. Como lo de Koldo y las dos papeletas en las primarias donde fue elegido secretario general. ¿Están advirtiendo al presidente de que pueden dejarlo en cueros si no les respalda? Pues, si es así, cómo será la información que tienen, que Sánchez los ha dejado caer sin miramiento.

Me pregunto quién es ahora el negociador, porque si a algo se dedica Sánchez es a mercadear. Con los socios, que están frotándose las manos solo con ver lo pillado que tienen al presidente, o con los propios acusados. Lo revelador del señalamiento de Cerdán al PNV no es tanto lo que dice de aquel proceso, que también, sino lo que muestra de un modo de proceder. Si Sánchez todo lo arregla con trueques, ¿qué está negociando con los implicados, Cerdán, Koldo y Ábalos? Nada sería más frustrante, después de meses de inquietud, informes explosivos y sustos mediáticos, que un pacto entre los implicados para lograr que solo uno, o tres, paguen por todos a cambio de verse libres dentro de unos años con una pequeña fortuna, para estar en paz el resto de su vida. Si, como dice una de las 'sobrinas' de Ábalos, Cerdán le ofreció un puesto, un sueldo y el pago de sus abogados a cambio de dejar el escaño, ¿quién está ofreciendo qué a Cerdán a cambio de unos años de cárcel?