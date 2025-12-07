Primero fue «Mazón, dimisión». Después, «Mazón, a prisión», y ahora propongo «Mazón, a Eurovisión». Qué mejor lema para corear en los exorcismos callejeros que algunos ... se empeñan en rentabilizar. Conociendo la participación de España en el festival, desearle ir es casi peor que una maldición gitana. En cualquier caso, creo que ha llegado el momento de lanzar una carrera artística que se vio truncada por el empeño del expresidente en hacer política. Una verdadera pérdida para el mundo del 'choubisnis', como sabemos. Pero sobre todo para el de la política. Bieeeeen.

A Mazón le pones un top goyesco a lo Chanel; un coro de Silvia Abril y otras chicas del montón, a lo Chikilicuatre, y un temazo de Julio Iglesias, no sé ¿Soy un truhán, por ejemplo?, y ríete tú de Suecia haciendo gorgoritos. Nos lo llevamos de calle. El festival, digo. Al otro, mejor de parranda. Este puede ser su año entre las musas eurovisivas. Sobre todo, este. Justo cuando España se niega a ir.

En toda vocación artística, hay un momento en el que una decisión puede impulsar una carrera o hundirla definitivamente. Como la suya en política. Y da igual que se ate a la verja de Les Corts con tal de no abandonar su fuero. Tocada y hundida. Ahora le toca aplicarlo al estrellato musical. Y, para eso, qué mejor que Eurovisión que rima con Mazón. Sobre todo, porque ni vamos a Viena, ni lo veremos en diferido, ni podremos renegar de los puntos que Andorra da a Portugal, vete tú a saber por qué, sin que caiga por aquí ni la pedrea. Es una pena, porque los votos que perderá el PP, como esto siga así, no los gana ni con 'Rayominí', five points.

Que si el acento de València. Que si lo del Poyo, cojunudo, tú. Que si, venga, Salo, no me seas drama queen... No quiero ni pensar en lo que falta por salir de esos Whatsapp, del Ventorro o del espionaje del Mossad sobre los grupos de Telegram de Consell. Solo sé que mi cardiólogo me ha prohibido la sal, el colesterol y los titulares de prensa. No digo más ná. Y no digamos Eurovisión con Mazón de estrella invitada. Por Chipre o por Australia, o por soleares si me apuras, porque desde aquí es difícil que sea catapultado al podio eurovisivo. Lo veo más bien como el Coyote estampado en la pared a manos del Correcaminos. Ganas no le faltan a más de uno después de 'ver' en sus mensajes cómo tenía la cabeza en otra parte. Ni siquiera sé si la tenía en el Ventorro pero, desde luego es evidente que a muchos kilómetros de distancia de donde debía haberla tenido. Señora y 'señore', él no siempre está ready, pero Europa le espera.