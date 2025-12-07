Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mazón, a Eurovisión

No quiero ni pensar en lo que falta por salir de esos Whatsapp

María José Pou

María José Pou

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:03

Primero fue «Mazón, dimisión». Después, «Mazón, a prisión», y ahora propongo «Mazón, a Eurovisión». Qué mejor lema para corear en los exorcismos callejeros que algunos ... se empeñan en rentabilizar. Conociendo la participación de España en el festival, desearle ir es casi peor que una maldición gitana. En cualquier caso, creo que ha llegado el momento de lanzar una carrera artística que se vio truncada por el empeño del expresidente en hacer política. Una verdadera pérdida para el mundo del 'choubisnis', como sabemos. Pero sobre todo para el de la política. Bieeeeen.

