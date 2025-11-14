Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Valencia destituye a Corona
Arsénico por diversión

Matar personas

María José Pou

María José Pou

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:12

Es tan duro pensarlo que la mente lo archiva enseguida como rumor malicioso. Es cierto que en una guerra aflora lo peor de la naturaleza ... humana y, por tanto, no resulta ajeno a ella la existencia de francotiradores que se divierten matando a personas inocentes. Es lo que, hasta ahora, pensábamos de lo sucedido en Sarajevo durante la guerra de Bosnia en los 90. Es más, hemos visto imágenes terribles de ancianos o jóvenes cayendo en medio de la gran avenida que terminó por renombrarse como «Avenida de los Francotiradores» porque la usaban los serbios para disparar a todo el que pasara por allí durante el asedio de la ciudad. Así murieron cientos de personas, muchos de ellos, niños, y resultaron heridas por miles.

